E3 2021: i videogame che arriveranno nei prossimi mesi e nel 2022

Electronic Arts non ha organizzato una conferenza tutta sua durante l’E3 2021, che invece si svolgerà tra qualche settimana in piena estate, il 22 luglio. Tuttavia non ha rinunciato a mostrare una delle sue punte di diamante, lo sparatutto online Battlefield 2042. Ambientazione futuristica e grafica da capogiro – Battlefield ha sempre rappresentato lo stato dell’arte come motore grafico, che EA usa in parecchie sue altre produzioni - per uno sparattutto dall’anima multiplayer da 128 giocatore in contemporanea, senza campagna single-player. Il gioco arriverà per le maggiori piattaforme, sia next gen che le “vecchie” Xbox One e PS4, il 22 ottobre.