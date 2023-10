“EA Sports FC 24”: non è più “FIFA”, ma è bello lo stesso

Cambia il nome, ma il gioco è il medesimo. Anzi, è pure migliorato Paolo Paglianti







Tranquillizziamo immediatamente i giocatori dei passati “FIFA”. “FC 24” vi piacerà e anche molto. Quando due anni fa si è consumato il drammatico divorzio tra il publisher di videogame Electronic Arts, specializzato in titoli sportivi, e la FIFA di Gianni Infantino, milioni di giocatori virtuali nel mondo si sono giustamente preoccupati. La fine di un sodalizio che durava da oltre vent’anni, che aveva portato “FIFA” a competere e poi battere l’altro grande gioco di calcio, “Winning Eleven” altrimenti detto “PES”, rischiava di distruggere quello che probabilmente era il miglior simulatore calcistico e le centinaia di ore passate davanti alla console o al PC a segnare gol in single player o in multiplayer. L’ultimo capitolo di questo divorzio si è consumato in questi giorni, con la sparizione di tutti i capitoli “FIFA” passati dagli store PC e console.

Beh, state pure tranquilli: “FC 24” ha solo un nome diverso rispetto a prima e parecchi miglioramenti. Se avete amato i giochi di calcio di EA, vi troverete a casa.

Il trailer

“FC 24” rimane il titanico contenitore di tutto quello che un appassionato di calcio vorrebbe trovare su console. Ci sono praticamente tutte le licenze del calcio della nuova stagione, visto che EA ha stretto accorti direttamente con campionati nazionali (inclusi ovviamente la nostra Serie A, la Premier League e la Bundesliga), e competizioni internazionali come la Champions League. Manca qualche squadra (Lazio e Atalanta le due che si notano immediatamente) e ovviamente non è possibile giocare il Mondiale – ma da qui al 2026 magari la situazione cambierà.

Tornano le modalità classiche che eravamo abituati a trovare in “FIFA”: modalità Carriera (che ora include il Pallone d’Oro), Tecnico e Giocatore, quella Pro Club e il calcio “di strada” Volta. C’è anche il cross play tra diverse piattaforme, diviso per “generazioni” di console: chi ha Xbox One potrà giocare anche con chi è su PS4, mentre Xbox Series X|S, PS5 e PC potranno sfidarsi tra loro. Rimane esclusa la versione Switch Nintendo, che in generale – senza dubbio per i limiti hardware della console – è quella riuscita meno bene.

Trailer di approfondimento sul gameplay

Ci sono anche parecchie novità: niente di rivoluzionario, ma un’evoluzione che dimostra che sì, il gioco è sempre quello, ma il team degli sviluppatori è costantemente all’opera per creare un gioco un po’ più bello ogni anno. Per il capitolo “EA Sports FC 24” abbiamo notato con estremo piacere una fluidità decisamente migliorata nelle animazioni di gioco, che soprattutto fa riconoscere immediatamente i campioni di questo sport.

Questo perché il sistema di acquisizione delle animazioni Hypermotion, basato a sua volta sul motore grafico Frostbyte (lo stesso che EA utilizza per gli sparatutto più avanzati) permette di ricreare contrasti, passaggi e tiri in modo assolutamente fedele al giocatore simulato. “FC 24” simula quasi 20.000 atleti di 700 squadre in modo unico, anche se ovviamente non tutti con il realismo riservato per i campioni più riconoscibili.

Altra novità, sebbene il gioco continui a proporre acquisti con euro sonanti, la modalità Ultimate Team (FUT) ha introdotto le Evoluzioni, un sistema per addestrare e migliorare i giocatori che corre parallelo all’eventuale investimento economico. A proposito, ha anche senso fiondarsi in “FC 24” da subito, ora che è appena stato lanciato: chi giocherà prima dell’1 novembre di quest’anno diventerà un FC Founder e riceverà dei bonus di esperienza per FUT e vantaggi speciali.

“FC 24” è un’evoluzione piuttosto che una rivoluzione. Il team di sviluppatori del gioco si è concentrato sul creare un nuovo capitolo – come ogni autunno da metà anni ’90 a oggi – che migliorasse un videogame già di ottimo livello, e rassicurare i milioni di fan: “FC 24” è “FIFA” senza la licenza, ma con tutto il resto.

“EA Sports FC 24” è disponibile per Xbox One, PS4, Xbox Series X|S, PS5, Switch e PC. Esiste anche una versione mobile per device Apple e Android. Il gioco ha un PEGI età consigliata di 3+ ed è totalmente tradotto nella nostra lingua, compresa la classica telecronaca dell’inossidabile duo Pierluigi Pardo e Lele Adani.