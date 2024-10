“EA Sports FC 25”, un passo in avanti per il miglior gioco di calcio

Il gioco più bello del mondo, ancora più bello, anche nelle partite a cinque giocatori Paolo Paglianti







Se c’era ancora qualche dubbio, ora è davvero sparito. Dopo la lunga diatriba con FIFA che ha portato EA a divorziare dal marchio ufficiale delle competizioni mondiali di calcio e un primo titolo “non ufficiale” uscito l’anno scorso, “FC 25” dimostra che il miglior gioco di calcio per pc e console non ha bisogno della licenza ufficiale della federazione internazionale del football. Il re del calcio videogiocato è tornato e si conferma la scelta migliore sulla piazza.

Il trailer di FC 25

Possiamo vederla così: l’anno scorso, Electronic Arts ha pubblicato un titolo robusto, divertente e in linea con la tradizione dei precedenti “FIFA”. Come vi abbiamo raccontato grossomodo 12 mesi fa, “FC 24” dimostrava che nulla era cambiato, a parte tre lettere del titolo. Una solida conferma che rassicurasse i fan.

A un anno di distanza, arriva “FC 25”, che forte della conferma del cugino precedente, ora spinge su qualche cambiamento fondamentale e a lungo atteso, senza stravolgere la formula, con due novità particolarmente rilevanti.

La prima è Rush, che rimpiazza Volta Football, il calcio da strada presente nelle precedenti edizioni. Veloci e dinamiche partite a cinque, in cui solo il portiere è controllato dalla IA e ogni giocatore controlla un alter ego in campo – un po’ la versione digitale delle partite tra amici, con un set di regole ispirato alla Kings League e pensato per rendere i match ancora più emozionanti e interessanti. Al contrario di Volta, che era un gioco nel gioco, Rush è integrato nell’esperienza FC, da Club a Ultimate Team.

L’altra scoperta di questa edizione è il sistema di tattiche, ora battezzato FC IQ, e che trasmette davvero il feeling di gestire la strategia della squadra, al punto che potreste tranquillamente decidere di non scendere in campo ma rimanere davanti alla panchina e godervi la partita nei panni dell’allenatore. La genialità di FC IQ è nell’assegnare dei ruoli molto più particolare ai giocatori, non semplicemente attaccante o ala, ma anche delle sottocategorie che descrivono molto più dettagliatamente la posizione e la funzione di un giocatore.

Il gameplay di FC 25

Rimane poi tutta l’impalcatura di quello che era “FIFA” negli ultimi anni: la parte del leone è sempre Ultimate Team, con le sue partite competitive che spingono agli acquisti di bustine per acchiappare giocatori più forti e per creare la squadra dei nostri sogni, da schierare nei match multiplayer. Torna Club, rivisto e ampliato al punto che il Presidente della squadra potrà investire non solo nel team, ma anche nelle strutture della squadra. Carriera Allenatore conta ora su una quantità molto ampliata di opzioni e impostazioni, e include finalmente anche le squadre femminili, che prima erano un po’ a sé stanti. Naturalmente, anche nel gameplay si notano miglioramenti e ritocchi, e già dalle prime partite abbiamo notato un “feeling” fisico che nell’edizione precedente mancava, con un ritmo più realistico e meno frenetico. Difficile tornare a “FC 24” dopo aver giocato una dozzina di partite al nuovo capitolo, e questo è il segno più evidente che i miglioramenti joypad alla mano sono magari impercettibili, ma profondi e azzeccati.

“FC 25” è disponibile praticamente per ogni console, dal PC alla Switch, PS4 e PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Il gioco è totalmente tradotto nella nostra lingua, e ha un PEGI età consigliata 3+.