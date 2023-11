“EA Sports WRC”, il mondiale rally su pc e console

Da quest'anno il gioco ufficiale del mondiale rally passa in mano a Codemasters Paolo Paglianti







Il Campionato Mondiale di Rally, il WRC, si è appena concluso, ma questo non vuol dire che nel prossimo futuro degli appassionati, sterrati e derapate saranno assenti. Se nel mondo reale, il pilota finlandese Harri Rovanperä si è imposto sui suoi competitor pure con qualche gara di anticipo, sulla vostra console la gara è ancora apertissima: è infatti arrivato “EA Sports WRC”, ovvero il racing game che simula le gare ufficiali di rally.

Il trailer di EA Sports WRC

Il pedigree di “EA Sports WRC” già dice tutto: gli autori sono i Codemasters, che da decenni sono tra i più esperti sviluppatori di racing game e in particolare di giochi di rally. Ci ricordiamo ancora con un brivido di nostalgia le notti passate su “DiRT Rally 2.0” e, soprattutto, Colin McRae Rally 2.0, considerato ancor oggi uno dei migliori giochi di questa categoria mai realizzati. “EA Sports WRC” porta in dote tutta l’esperienza di Codemasters, ma in più aggiunge le licenze ufficiali di tutto il Campionato WRC, che è riprodotto nei minimi dettagli: i 50 team tra WRC, WRC 2 e FIA Junior, e le 13 location da Monte Carlo al Giappone sono praticamente identiche al Campionato visto in tv (o magari, per qualche fortunato, anche dal vivo a bordo pista).

Oltre alla modalità Carriera, che segue fedelmente il Campionato WRC, ci sono poi moltissimi eventi sponsor e costruttore, che aggiungono un po’ di sale e originalità video ludica a un’esperienza che, altrimenti, sarebbe magari un po’ troppo monotona per tutti tranne che per gli appassionati.

Le reazioni dei piloti professionisti mentre giocano a EA Sports WRC

Altra novità che contraddistingue “EA Sports WRC” dai competitor come il precedente “WRC Generations” (a opera, però, di Nacon) e focalizzati sul realismo a tutti i costi, è la possibilità nel titolo di EA di attivare aiuti incrementali che rendono le gare molto più abbordabili. Magari non si arriva ai livelli di “Forza Horizon” dove l’auto prende da sola le curve, ma questa enorme scalabilità è assai apprezzabile in un gioco che può diventare estremamente simulativo o essere semplificato, adattandosi all’esperienza del giocatore. Per lo stesso motivo, se da una parte naturalmente l’esperienza simulativa dà il massimo con volante e seduta da gamer “professionisti”, il gioco è comunque godibilissimo anche con il joypad. Aiuta in questo senso la “Scuola” di Rally, che è un’ottima introduzione non solo alla guida su console, ma in particolare per chi vuole comprendere le tecniche dei piloti di Rally.

Non mancano naturalmente le gare online (fino a 32 giocatori) e i “Momenti”, ovvero delle gare che riproducono degli scenari particolarmente memorabili della storia di questa disciplina. Purtroppo, alcuni “Momenti” saranno disponibili solo per chi sottoscrive (a pagamento) l’abbonamento EA Play, cosa che ci fa un po’ storcere il naso.

Un grande applauso per il modello di guida di Codemasters: non ci aspettavamo nulla di meno dagli autori di “DiRT Rally 2.0”, ma siamo davvero soddisfatti, a parte qualche collisione a volte un po’ “strana”. Sia su neve, sterrato, ghiaccio e asfalto, la guida rabbiosa e scattante del rally si sente tutta. Non è un gioco per qualsiasi appassionato di racing, ma chi adora le corse in solitaria contro il tempo, si troverà davvero a casa.

“EA Sports WRC” è disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Il PEGI età consigliata è 3+; il gioco è tradotto nella nostra lingua.