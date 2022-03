“Elden Ring”, un mondo fantasy immenso e difficilissimo da conquistare

Elden Ring non tradisce i fan: pur passando a un gigantesco ed epico mondo aperto, riesce a rimanere fedele alle proprie regole del gioco. Forse è un pochino meno “cattivo” dei primi titoli From Software, ma non rinuncia minimamente alla classica severità dei Souls, e vi terrà costantemente tesi e all’erta, sia che stiate trottando per dei campi verdi che esplorando delle buie catacombe. Un gioco davvero speciale, che richiede però un impegno altrettanto unico: non potrete affrontare Elden Ring come un Call of Duty o un Assassin’s Creed, attaccando i nemici appena li vedete e sperando di cavarvela se siete moderatamente abili con il joypad. Quasi ogni incontro e area di Elden Ring richiede dedizione e studio: scoprire il percorso delle sentinelle, le vulnerabilità dei nemici alle diverse armi o incantesimi, elaborare tattiche mordi e fuggi. Un gioco titanico, che vi potrebbe catturare anche per oltre cento ore, ma che richiede un impegno di tempo e di pazienza forse senza pari. Se vi innamorerete di questo spietato, epico, gigantesco Soul, la soddisfazione di far fuori i mostri torreggianti e di esplorare il suo magnifico mondo sarà impareggiabile.

Elden Ring è disponibile per PC, PlayStation 4 e 5, Xbox One e Series X|S. Il gioco ha i testi tradotti in italiano e i dialoghi in inglese, e ha una classificazione PEGI di età consigliata 16+.