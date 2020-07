“F1 2020”, la Formula 1 è ancora più reale e completa

Il feeling di F1 2020

Chi ha giocato ai precedenti capitoli si troverà subito a casa. La serie F1 di Codemasters ha l’innegabile pregio di adattarsi magnificamente a ogni gamer. Volete sfrecciare sulla Ferrari pilotandola con il joypad e seguire le curve come foste su binari? Basta abbassare la difficoltà nel menu apposito, pieno di voci che vi permettono di personalizzare l’esperienza ludica nei minimi dettagli, e il gioco è fatto. F1 2020 si trasforma in un gioco, esigente e popolato da racer digitali che vi daranno del filo da torcere ma in cui potrete quasi dimenticarvi di pneumatici, profilo aerodinamico, engine.

Cercate una sfida ai massimi livelli? Salite con la difficoltà e F1 2020 diventerà un simulatore molto più accurato e rigido, in cui il minimo errore può costarvi non solo il podio ma l’integrità dell’auto. Non si arriva ai livelli maniacali di Assetto Corsa, ma F1 2020 è un ottimo simulatore, che cresce insieme a voi. Se siete inesperti, gara dopo gara, arriverete a un punto in cui vi renderete conto che battete tutti gli avversari senza sforzo: è in quel momento che dovrete complicarvi la vita e salire di “livello”, aggiungendo qualche nuovo paletto alla vostra esperienza di guida. E magari un volante di buon livello per gustarvi al meglio le entrate in curva e le impennate di cavalli motore permesse dall’ERS.