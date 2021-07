“F1 2021”, il videogioco ufficiale della Formula 1

Alle novità 2021, aggiungiamo la possibilità di giocare con un amico: potrete affrontare il Campionato con un compagno, che sarà l’altro pilota della vostra scuderia. Ritornano poi tutte le modalità classiche, dalla possibilità di gestire anche il lato “manageriale” della scuderia a quello della Ricerca e Sviluppo per migliorare le prestazioni del proprio bolide. Si può gareggiare in un weekend di Campionato in particolare, oppure affrontare la stessa gara del calendario ufficiale, o scendere in pista con la modalità “principe” di F1 2021, la Carriera Pilota. Naturalmente, c’è anche tutto il comparto multiplayer, che quest’anno strizza ancora di più l’occhio agli eSport e alle gare ufficiali. Il tutto costruito attorno alla componente fondamentale, ovvero un feeling di guida eccellente che ogni anno mostra qualche piccolo miglioramento: buono su joypad, totalmente mondiale con volante e pedaliera, quasi necessari per apprezzare fino in fondo l’aspetto più simulativo del gioco.

F1 2021 è disponibile per le “vecchie” PlayStation 4 e Xbox One e le “nuove” PlayStation 5 e Xbox Series X|S, e pc. Il gioco è completamente tradotto in italiano ed ha un rating PEGI 3+.