“F1 22”, lo spettacolo della Formula 1 in prima persona

Dopo un paio d'anni difficili a causa della pandemia e con un calendario costantemente modificato e reinventato con circuiti inseriti in calendario all'ultimo momento, le ultime due stagioni non sono state offerte in modo completo. Quest'anno, invece, abbiamo tutti i circuiti ufficiali, compreso il nuovissimo tracciato di Miami. Si può quindi riprodurre la stagione in corso in modo completo con tutti i circuiti, le scuderie e i piloti ufficiali della Formula 1 (con tanto di prestazioni reali), senza dimenticare la F2. Potrete anche “sincronizzarvi” online con il campionato in corso, partendo dall’ultima gara disputata con punteggi e posizioni aggiornate. Il cuore del gioco rimane la Carriera Pilota, dove potrete vivere in prima persona l’esperienza di gareggiare per diverse stagioni, partendo da i team più piccoli per poi sperare di approdare nei "big 3" (Ferrari, Red Bull e Mercedes" e conquistare il campionato del mondo. Presente anche la Carriera Scuderia che presenta un lato manageriale più pronunciato e che vi mette alla guida del team con progettazione e sviluppo, oltre che al volante delle monoposto. Se aggiungiamo a queste modalità cardinali il multiplayer (compreso in due sulla stessa console con schermo diviso), è facile prevedere come le sfide più divertenti siano quelle con altri appassionati, magari proprio per stagioni intere.