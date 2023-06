“F1 23”, la Formula 1 più spettacolare che mai

Se l’anno scorso è stato quello della rivoluzione, il 2023 è l’anno delle conferme e dei miglioramenti. Nel 2022 abbiamo provato il primo “F1 22” realizzato da Electronic Arts, il titanico publisher che copre tutti gli sport dal calcio (con “FIFA”) al golf (“PGA Tour Golf”) su console e pc, insieme allo sviluppatore più dotato e competente quando si parla di giochi di guida, Codemasters.

Gli appassionati di F1 che vogliono rivivere sulla propria PlayStation o Xbox il brivido dei sorpassi millimetrici, delle gare da 50 e oltre giri, della messa a punto maniacale della monoposto non vedevano l’ora che il nuovo “F1 23” arrivasse per capire se i miglioramenti avrebbero giustificato l’acquisto del nuovo titolo. Lo abbiamo provato e possiamo anticiparvi che l’attesa è valsa la pena.

Il trailer

Il secondo tentativo di Codemasters sotto la bandiera di EA Sports è quello che tutti speravamo fosse: la conferma che il team britannico, con la sua esperienza di oltre 30 anni nei simulatori di guida e in particolar modo in quelli di F1, non è si è seduto sugli allori dopo “F1 22”, ma si è rimboccato le maniche per migliorare quello che doveva essere rivisto nel gioco dell’anno scorso.

Prima di tutto, i veterani di noteranno immediatamente un modello di guida ampiamente migliorato, soprattutto per chi gioca con il joypad grazie all’innovativo sistema “Precision Drive”. Pur non concedendo lo stesso livello di coinvolgimento dei volanti force feedback, le auto rispondono molto più realisticamente alle accelerazioni e alle curve ad alta velocità. Non è un sistema “arcade”, sia chiaro: “F1 23” rimane un simulatore, per quanto scalabile, ma la sensazione ora è che gli sviluppatori abbiano sfruttato al massimo la potenzialità del joypad e dei suoi grilletti per accelerare e frenare.

Se non avete mai toccato un simulatore di guida e vi spaventa scendere in pista sulle monoposto da 1.000 e più cavalli, “F1 23” fa di tutto per coinvolgervi nel “circus” e nello spettacolo della Formula 1. Torna la modalità “storia” di Braking point, con una “seconda stagione” che continua a raccontare le vicende del pilota Aiden Jackson e della fittizia scuderia Konnersport, con slalom narrativi tra problemi tecnici delle vetture e rivalità tra piloti. I suoi diciassette capitoli propongono una trama che ci ha ricordato le puntate migliori di “Drive to Survive” (la serie su Netflix), in cui in ogni gara ci vengono proposti obiettivi tutto sommato abbordabili e alla portata anche dei giocatori meno esperti. Il livello di difficoltà può essere naturalmente “aggiustato” in base alla propria abilità, anche se c’è un brusco passaggio da “difficile” a “medio”, magari un po’ troppo semplice e permissivo.

La "seconda stagione" di Braking point

La seconda modalità è F1 World, che rimpiazza la precedente F1 Live del capitolo 2022: piloterete un bolide “generico” in una serie di mini-gare pensate per l’immediatezza, corse su tre giri, sfide a tempo e via dicendo. Le ricompense sono immediate, perché riuscendo a completare questi eventi riceverete potenziamenti per l’auto e upgrade per lo staff tecnico. Un’ottima introduzione che, insieme a Braking Point, permette a chiunque di migliorare le tecniche di guida con sessioni di gioco più brevi rispetto alle gare ufficiali con 50 e più giri, in cui un errore all’ultima curva può costare una gara durata un paio d’ore. F1 World è un “hub” in cui troverete sfide quotidiane e settimanali, gare che riflettono quello che accadendo in tempo reale nel Campionato e gare multiplayer.

Naturalmente, c’è anche la modalità “Carriera”, in cui i giocatori “firmano” con una scuderia e affrontano il Campionato 2023, con tutte le gare, i piloti e le auto ufficiali. Insieme agli eventi online, è la modalità a cui punteranno i giocatori veterani e che permette di simulare il Campionato 2023, addirittura anticipando le tappe ufficiali, visto che “F1 23” permette di affrontare già oggi il nuovo circuito di Las Vegas che ospiterà la tappa di Campionato a novembre.

“F1 23” dimostra al di là di ogni dubbio l’impegno di Codemasters nel rinnovare e innovare il franchise anno dopo anno. La cura per la simulazione, la possibilità di scalare la difficoltà per rendere il gioco approcciabile da qualsiasi gamer, la qualità visiva delle gare, lo rendono il miglior racing in ambito F1. Resta da migliorare, per l'anno prossimo, la qualità grafica delle scene d'intermezzo, in cui i visi dei protagonisti sono decisamente poco convincenti.

“F1 23” è disponibile per PC, Xbox Series X, Xbox One, PS4 e PS5 ed è totalmente tradotto in italiano. Il gioco ha un PEGI età consigliata di 3+.