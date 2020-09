“Fall Guys” è un nuovo fenomeno come “Fortnite”?

29 Settembre 2020 | 15:52 di Paolo Paglianti

Un milione e mezzo di copie vendute in un giorno, che sono salite a oltre sette milioni dopo una settimana: "Fall Guys: Ultimate Knockout" è uscito in agosto ed è diventato un blockbuster istantaneo nel mondo dei videogame. Colorato, divertente da giocare con gli amici e senza un briciolo di violenza, ha conquistato milioni di giocatori su pc e PlayStation 4 in pochissimo tempo. Un successo che può esssere paragonato, come fenomeno, a quello stratosferico di Fortnite, gioco da 300 milioni di giocatori sulla cui isola virtuale si svolgono concerti e proiezioni di film.

• Cosa è Fortnite e perché ci giocano milioni di gamer in tutto il mondo



Il trailer

Come funziona Fall Guys Al di là del fenomeno, Fall Guys è assai diverso da Fortnite. Innanzitutto, si paga: costa 20 euro circa. Una volta installato e lanciata la partita, Fall Guys crea dei gruppi di 60 giocatori che dovranno affrontare delle sfide alla “Mai dire Banzai” o "Giochi senza frontiere". Superare gigantesche piattaforme rotanti, evitare martelloni che colpiscono ritmicamente il passaggio, saltare oltre fossati e risalire chine cosparse di gel scivoloso. Fall Guys conta su una dozzina abbondante di “scenari” e sfide, che propone casualmente ai giocatori: affronterete livelli a forma di calcio Balilla in cui dovete accumulare uova nella vostra “porta” (o rubarle agli avversari), oppure vi ritroverete su dei giganteschi rulli con dei “buchi” che dovrete saltare per non precipitare. I primi giocatori ad arrivare alla fine del livello si qualificano per la sfida successiva. In alcuni casi, la selezione è al contrario: per esempio, nel livello dei rulli ruotanti, i primi 20 giocatori a precipitare sono eliminati e continuano a giocare i “superstiti”.

In quanti si gioca Non esiste la modalità schermo diviso, quindi su ogni console o PC può partecipare un solo giocatore, che sfida altri gamer online da tutto il mondo. Potete mettervi d’accordo con i vostri amici per essere nello stesso gruppo iniziale di una partita (tramite invito dal gioco stesso), ma ognuno deve giocare su una console diversa e essere online. Nonostante questo, Fall Guys è anche un “party game”: noi ci siamo divertiti parecchio a giocarci in famiglia e con gli amici, affrontando una sfida a testa. Chi non giocava si divertiva un sacco a commentare e prendere in giro il giocatore di turno, quando prendeva una martellata gommosa in testa o precipitava per un salto sbagliato.

Un gioco in continua evoluzione Proprio come Fortnite, Fall Guys è un gioco che dovrà rinnovarsi continuamente per offrire nuove sfide ai suoi giocatori. È già infatti in arrivo la “seconda stagione”, con nuovi livelli e un’ambientazione medioevaleggiante: possiamo aspettarci castelli, cavalieri in armatura e catapulte! Oltre al costo iniziale, potete investire qualche euro per comprare vestiti e altri gadget da indossare durante la gara per distinguervi dagli altri giocatori. Un sistema che già funziona benissimo con Fortnite, che anzi basa i suoi introiti milionari solo ed esclusivamente sulla vendita di questi abbellimenti senza effetti pratici sul gioco.

Previous

Next