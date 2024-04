“Fallout”, i videogiochi che hanno ispirato la storia della serie

Le citazioni da non perdere e come tornare subito nei Vault su console e pc Paolo Paglianti







“La guerra non cambia mai”. Se non vivete in un bunker antiatomico, avrete sentito parlare di “Fallout”, la serie sci-fi arrivata da pochi giorni su Prime Video e subito diventata “cult” per gli appassionati di mondi post-apocalittici. Dopo “The Last of Us”, un altro franchise di videogame viene trasformato in una serie tv che funziona, conquistando un pubblico assai più vasto dei soli gamer.



L’ambientazione è, proprio come nella serie, l’America del XXIII secolo devastata da una guerra atomica scoppiata nel 2077 tra Cina e USA. Non è esattamente il nostro mondo, ma uno scenario alternativo “retro-futuristico”. Ci sono robot senzienti, raggi laser e l’energia atomica è usata anche per far funzionare i tostapane, ma il look di tv, auto e case è quello di “Happy Days” dal sapore anni ‘60. Quando le atomiche iniziano a colpire gli Stati Uniti, i pochi fortunati prescelti possono rifugiarsi nei Vault, mega fortezze sotterranee sparse su tutto il territorio degli USA. Gli altri milioni di sfortunati sopravvissuti alle prime esplosioni devono vivere in un mondo post-apocalittico desertico, senza regole e civilità, ma pieno di radioattività e mutanti.

SPOILER ALERT - Da questo punto in poi, leggete le prossime righe solo se avete già visto la serie, o se non vi preoccupa minimamente di rovinarvi la sorpresa e i plot twist nascosti negli otto episodi della prima stagione.

La storia di Fallout, i primi capitoli

Il primo capitolo è uscito nel 1997 (precisamente il 10 ottobre, come ricorda il codice “101097” che vedrete nella serie, più precisamente nell’ultimo episodio). Parliamo di un gioco di ruolo bidimensionale, con la visuale “dall’alto”. Il protagonista è un residente della Vault 13, che deve lasciare la pace e tranquillità del suo Vault per avventurarsi nel deserto radioattivo della California del 2161, quindi stesso setting della serie, ma un secolo prima. Parte alla ricerca di un “Chip dell’acqua”, e i più attenti avranno notato il riferimento in uno degli episodi, quando un residente del Vault 33 annuncia che il loro si è bloccato. Lungo la sua strada, l’avventuriero incontra le armature atomiche della Confraternita dell’Acciaio e visita la capitale della New California, Shandy Sands, quella che nella serie è ridotta a un cratere atomico. Le esplosioni atomiche non si sono fermate alla guerra del 2077, quindi.

Il secondo episodio, uscito nel 1998, riprende l’ambientazione e il territorio del primo. Il protagonista è un erede dell’avventuriero del primo “Fallout”, che vive in superficie ad Arroyo, una cittadina tutto sommato (per i termini del mondo di gioco) tranquilla. Deve però a mettersi in viaggio sulle tracce di uno strumento (il GECK) che potrebbe salvare il mondo. In questo episodio, diventa chiaro che chi ha progettato i Vault ha deciso di abbinare a ognuno di essi un “esperimento” spietato, apparentemente senza senso, cosa che invece viene spiegata proprio nella serie.

Nello stesso periodo e con visuale e grafica simili, è uscito lo spin-off “Fallout Tactics”. Non un vero gioco di ruolo, ma piuttosto un gioco di strategia in cui il giocatore controlla un team di guerrieri in armatura atomica della Confraternita d’Acciaio in una serie di battaglie in diverse location degli USA.

Questi primi tre giochi, diciamo un po’ “arcaici”, ma comunque assai interessanti, sono disponibili per pc su Steam, Epic e su GoG (la piattaforma che “spinge” assai sul retrogaming) a circa 10 euro per titolo. Inoltre, su Amazon Prime Gaming, dal 24 aprile sarà disponibile gratuitamente “Fallout Tactics”.

Fallout 3

Per giocare il capitolo successivo del franchise, dobbiamo aspettare il 2008. Bethesda, il publisher di videogame famoso per i giochi di ruolo fantasy della serie “The Elder Scrolls”, come “Skyrim”, acquisisce i diritti del franchise e pubblica “Fallout 3”. Cambia tutto: il videogame ora è completamente tridimensionale e con visuale in prima persona (tipo “Call of Duty”), anche se rimane un gioco di ruolo. Diventa anche disponibile per PlayStation e Xbox, arrivando quindi su console. E poi, cambia il setting: siamo nell’anno 2277, esattamente 200 anni dopo la guerra atomica, e nel Vault 101, che si trova dalle parti della capitale degli USA, Washington DC. Dopo aver seguito una versione molto condensata della sua vita dalla nascita alla maggiore età nel Vault, il giocatore deve scappare dal rifugio perché viene attaccato dall’esterno. Si trova così a visitare le vestigia della metropoli, compreso il celebre “Mall”, ovvero il viale pieno di musei tappa fondamentale per ogni turista degno di questo nome a Washington. Tra le altre location affascinanti, una portaerei trasformata in città di sopravvissuti,e la possibilità di visitare la sede di Bethesda, che si trova proprio lì vicino, anche nel videogioco.

Gli “avversari” principali sono l’Enclave e la Confraternita dell’Acciaio, ripresi naturalmente anche dalla serie. A proposito, una delle espansioni del gioco (DLC acquistabili separatamente) è ambientata proprio durante la battaglia di Anchorage, a cui si fa spesso riferimento durante la serie TV.

Fallout: New Vegas

Nel 2010 arriva “Fallout: New Vegas”. Non un vero e proprio capitolo, ma una storia diversa realizzata dai geniacci di Obsidian, maestri nel creare giochi di ruolo indimenticabili. Non a caso, è considerato il miglior capitolo della serie insieme a “Fallout 2”. Torniamo verso la costa ovest degli States, dalle parti di quella che era Las Vegas. Per una volta, iniziamo non dentro un Vault, ma come un corriere che viene assalito da misteriosi predoni, derubato del prezioso pacco che trasportava, e lasciato per morto nel deserto. Nella serie ricorderete alcuni riferimenti ai corrieri che nel mondo post-apocalittico assicuravano le connessioni tra le diverse comunità.

Inizia così un’avventura tra le più interessanti, in cui a quasi ogni passo potrete scegliere tra diverse opzioni - allearvi con una fazione o l’altra, oppure di decidere di far fuori un personaggio o farvelo amico e via dicendo. La città di New Vegas si intravede nelle ultime inquadrature dell’episodio 8 della serie, e ci fa pensare che la seconda stagione sarà ambientata proprio lì. Nel gioco “New Vegas” incontrerete anche il “capo” della città, Robert House, che si vede sempre nel medesimo episodio durante l’incontro tra i CEO che decidono il destino del mondo. Per inciso, durante quella scena i vari personaggi propongono degli “esperimenti” per ogni Vault di cui vi abbiamo parlato prima. Tutti quegli esperimenti si trovano nei vari capitoli dei videogame.

Fallout 4

Cinque anni dopo, possiamo giocare a “Fallout 4”, che esce su pc, Xbox One e PlayStation 4. È il primo e unico gioco dove si inizia nel 2077, poco prima della guerra atomica - esattamente come nella serie. Il protagonista e la sua famiglia scappano nel Vault più vicino, il 111, e vengono messi surrettiziamente in sonno criogenico (un po’ come succede nel Vault 31 della serie, per capirci).

Qualcosa va storto e il giocatore si risveglia proprio mentre dei predoni aprono la cella della moglie, la uccidono e rapiscono il figlio. Inizia quindi la vostra odissea nel Maryland post-atomico del 2287 sulle tracce dei rapitori, proprio come quella di Lucy, la protagonista della serie, è quella di ritrovare il padre rapito dai predoni. In questo capitolo si incontra anche Dogmeat, che ricorda molto il fedele companion a quattro zampe ripreso anche nella serie. Non è ovviamente lo stesso cane, ma il riferimento è evidente.

Fallout 76

Sempre nel nord-est degli Stati Uniti, con una mappa grossa più di quattro volte quella di “Fallout 4”, è poi uscito l’ultimo (per ora) episodio del franchise, “Fallout 76”, pensato come gioco online in un mondo persistente. Purtroppo, al lancio era lontano dalla perfezione, ma ora è più stabile e viene aggiornato spesso da Bethesda. I server sono ancora attivi, se volete farvi una scampagnata online, anche perché è possibile riscattare gratuitamente il gioco (al momento in cui vi scriviamo) da Amazon Prime Gaming sia su pc che su Xbox.

Dove trovare i giochi

Una settimana dopo il lancio, i giochi del franchise "Fallout" hanno scalato le classifiche di vendita europee. Ben quattro titoli sono presenti nella top 10 e al primo posto troneggia "Fallout 4", con un aumento di vendite del 7500% (avete letto bene, sono 4 cifre). Non male per un gioco uscito nel 2015!

Se anche voi siete colti dall'irrefrenabile desiderio di giocare di nuovo (o per la prima volta) i vari "Fallout" videogame", è il momento giusto. Gli episodi più recenti (dal "3" in poi) potete acquistarli sugli store di Xbox, PlayStation o PC (su Steam, Gog e Epic). Essendo appena uscita la serie, sono quasi tutti in sconto, quindi ve li portate a casa per meno di 10 euro a titolo.

GamePass. Se giocate su Xbox o pc, sono inseriti nel GamePass, visto che ora Bethesda è stata acquisita da Microsoft: se quindi avete sottoscritto l’abbonamento “all you can play” mensile, potrete giocarli senza spendere un centesimo extra.

Playstation Plus Extra include invece Fallout 76. Il gioco può essere scaricato gratuitamente, anche se poi è possibile acquistare contenuti addizionali in game.

Amazon Prime Gaming. Se avete visto la serie, siete abbonati a Prime di Amazon e questo vi permette anche di accedere al repertorio di videogame di Prime Gaming. Potrete giocare senza spendere un centesimo extra a “Fallout 3”, “Fallout: New Vegas”, “Fallout Tactics” e “Fallout 76”.

Ultima bella notizia: Bethesda ha annunciato che il 25 aprile uscirà un upgrade grafico next gen per “Fallout 4”, che dovrebbe renderlo più giocabile e gradevole su PlayStation 5, Xbox Series X|S e pc più recenti.