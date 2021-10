“Far Cry 6”, facciamo esplodere la Revolucion!

La missione principale, che poi è il rovesciamento di Anton, vi porterà nelle tre zone dell’isola: in ognuna c’è un gruppo di ribelli già attivo, e dovrete renderlo vostro alleato aiutandolo in ogni modo. Potrete quindi affrontare Far Cry 6 come una serie di missioni che portano dal vostro sbarco sull’isola principale alla battaglia finale - nessuno vi vieta di giocare in questo modo. Sarebbe un po’ un peccato, però, considerando che l’isola è piena di location e avventure secondarie tutte da scoprire se avrete voglia di esplorare la mappa di gioco. Ci sono i misteri antichi di Yara, la possibilità di dare la caccia a dei piccoli tesori collezionabili, risolvere degli enigmi “ambientali”. Soprattutto, ci sono delle basi da conquistare: già solo questa attività è – almeno per chi vi scrive – più divertente di tanti sparatutto in single player fatti in serie. Per esempio, per conquistare silenziosamente la base sulla piattaforma petrolifera a nord ovest dell’isola abbiamo impiegato un paio di orette, ed è stata una sfida davvero unica. Se volete potete dedicarvi ad aiutare i ribelli per costruire nuove installazioni nelle loro basi, oppure conquistare l’affetto dei “cuccioli” che vi seguono in battaglia – vi diciamo solo che il primo è un coccodrillo! Potete giocare anche insieme a un amico in Co-op. Il bello del gioco è che decidete voi cosa fare, senza essere costretti a nessuna attività secondaria.

Far Cry 6 non cambia le regole del gioco del suo franchise, le migliora raffinandole ancora di più rispetto ai già ottimi ultimi episodi. Alcuni giocatori lo troveranno ripetitivo, ma per i veterani a caccia di questo mix unico di sparatutto e esplorazione libero, è un appuntamento imperdibile.

Far Cry 6 ha i sottotitoli nella nostra lingua, mentre il parlato è in inglese o spagnolo. Il gioco è disponibile per le console della famiglia Xbox e PlayStation, e su PC. Il PEGI è 18+