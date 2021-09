“FIFA 22”, un’evoluzione, non una rivoluzione

Il 2021 sarà ricordato, calcisticamente parlando, come l’anno degli Europei vinti dagli Azzurri a Londra. Se però parliamo di calcio virtuale, il 2021 segna soprattutto il primo anno in cui FIFA e PES non disputeranno il “solito” derby di fine estate. Il gioco di Konami, da più di due decenni preferito da chi vuole un simulatore di calcio che faccia “sentire” la sfera ai piedi anche utilizzando il joypad, non uscirà nel formato tradizionale. PES diventa eFootball 2022, che verrà distribuito nelle prossime settimane "free to play" per ogni piattaforma. In attesa di provare questo nuovo formato “gratuito”, che includerà diverse tipologie di acquisto "in app", FIFA 22 rimane un videogioco tradizionale, che si compra, si installa e si gioca. Anche se le famigerate "microtransazioni" per acquisire giocatori sempre più forti nella modalità Ultimate Team sono presenti e sempre più tendenti alla formula "pay to win".

Il trailer