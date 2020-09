“Flight Simulator”, per volare in un vero mondo virtuale

Cosa si può fare in Flight Simulator

È bene sottolinearlo subito: come si deduce dal titolo, Flight Simulator non è un gioco, è un simulatore. Una volta installati i suoi svariati GB sul vostro PC, potrete affrontare qualche sfida giornaliera o frequentare la scuola di volo per scoprire come si decolla e atterra, ma in generale Flight Simulator offre esattamente quello che promette - una accuratissima simulazione. Il "gioco libero", che è il cuore del simulatore, vi fa scegliere uno fra i venti aerei disponibili (salgono 30 nella versione Premium Deluxe) e poi selezionare due aeroporti, partenza e destinazione, per intraprendere il vostro viaggio nel blu dipinto di blu.

Dopodiché, vi ritroverete nell'abitacolo dell'aereo scelto e volerete lungo la rotta, ammirando il panorama attorno a voi. Viaggiando da Milano a Roma, per esempio, potrete scorgere il Duomo e il Castello nella città meneghina, attraverserete gli Appennini, e arriverete in vista della Capitale in un'oretta.

Non potrete effettuare manovre azzardate - la simulazione è rigorosa, e anche solo andare in picchiata rischia di sfasciare l'aereo, come succederebbe nella realtà. Non ci sono velivoli militari né missioni di questo tipo. Flight Simulator è un simulatore "civile" in tutti i sensi. Sta a voi decidere se è “fantastico” o “noioso” mettervi alla cloche di un aereo da turismo o un gigantesco aereo di linea.