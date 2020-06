“Fortnite” diventa un cinema! Collegatevi per vedere “Inception”

Il videogame online più giocato al mondo si trasforma in silver screen per tre film di Christopher Nolan

25 Giugno 2020 | 17:12 di Paolo Paglianti

Ormai Fortnite non è solo un videogame e definirlo uno sparatutto online è semplicemente riduttivo. A fine aprile ha ospitato il concerto di Travis Scott, diventando probabilmente la più grande discoteca del mondo per tre giorni, a cui hanno partecipato 12 milioni di spettatori. Venerdì 26 giugno parte la prima delle “movie night”, le “notti del cinema”, in cui l’isola di Fortnite diventerà (anche) un cinema virtuale.

Il concerto sull'isola di Fortnite di Travis Scott

Cosa è Fortnite

Fortnite è il videogame probabilmente più giocato dalle nuove generazioni. Si gioca solo online: ogni partita è ambientata sulla medesima, enorme isola su cui vengono paracadutati 100 giocatori. La sfida è rimanere l’ultimo in piedi, sopravvivendo a tutti gli altri. Si gioca in squadre (minimo 4 giocatori), e si possono costruire delle difese per prepararsi agli attacchi nemici, un po’ come nel giocatissimo Minecraft. Attenti, però: dopo qualche minuto, sull’isola appare un cerchio che si restringe, e chi rimane fuori viene eliminato. In questo modo, non ci si può semplicemente nascondere aspettando che gli altri duellino tra loro. Il gioco è totalmente gratuito, si comprano solo abbellimenti estetici come cappellini, magliette, armi personalizzate.

Che film di Nolan possiamo vedere?

Fortnite ha deciso di ospitare tre film di Christopher Nolan: Inception, Batman Begins e The Prestige. Per una questione di diritti e di doppiaggio, non tutti i film saranno disponibile in ogni nazione. In Italia, vedremo Inception venerdì 26 giugno alle 11 di mattina e alle 23:00.

Come lo posso vedere?

Basta entrare nel gioco (esiste praticamente per tutte le piattaforme, dal PC alle console, per tablet e per smartphone e dirigersi nella parte occidentale dell’isola di Fortnite. Qua sotto vedete la posizione esatta del palco. Potrete attivare anche i sottotitoli, tutte le informazioni (in italiano) sono sul sito ufficiale di Fortnite. Divieto assoluto di registrare in qualsiasi modo il film, pena il "ban", la "cancellazione" dai server di Fortnite. Ma non fate tardi, il film parte per tutti alla stessa ora, quindi dovrete essere già in partita alle 11 di mattina o alle 23:00 di sera.

Non è la prima volta per Fortnite

Sull’isola virtuale di Fortnite, Warner Bros ha già mostrato in anteprima il trailer di Tenet, il nuovo film di Christopher Nolan, la cui uscita è prevista entro la fine del 2020 anche in Italia. Fortnite diventa quindi molto di più di un videogioco online con milioni di giocatori: una vera e propria piattaforma per il divertimento e l’intrattenimento collettivo, che spazia dalla discoteca al cinema. A quando le maratone delle serie TV?