“Forza Horizon 5” diventa un gioco di rally!

Se avete esplorato ogni angolo dell'enorme mappa di "Forza Horizon 5", avete trovato ogni bolide nascosto, siete saliti sul podio di ogni gara e di ogni categoria, non temete. L'acclamato gioco di guida di Microsoft ha una sorpresa in serbo per voi: un'intera nuova regione, la Sierra Nueva, dove si corre costantemente in fuoristrada!

"Rally Adventure" è il nuovo dlc, ovvero il contenuto scaricabile aggiuntivo a pagamento (circa 20 euro), per "Forza Horizon 5" tutto all'insegna delle corse off road. Non appena installato, apparirà una nuova icona sulla mappa che vi porterà a Sierra Nueva, un paradiso naturale tra cascate lussureggianti, fittissime giungle, aree desertiche e corsi d'acqua.

Il fuoristrada non è una novità per il franchise "Forza Horizon", ma qui siamo davvero nel regno del rally (come era già successo nel primissimo titolo della serie, quello ambientato in Colorado). Innanzitutto, il dlc porta con sé 10 nuovi veicoli (il primo è in "regalo", gli altri dovrete guadagnarveli) pensati per l'off road, a partire dall'iconica Ford Focus RS 2001 del mitico Colin McRae. Nessuno vi vieta di correre tra torrenti, dune e foreste con una Ferrari o un Aston Martin, ma ha tutto più senso se utilizzate uno dei nuovi veicoli 4x4.

La scalata per il podio finale passa per tre "specializzazioni", divise in altrettanti team: rally su strada, off road e notturni, nei quali dovrete scalare la classifica evento dopo evento per raggiungere il vertice della categoria.

Anche le regole della corsa cambiano: innanzitutto, avrete a disposizione un copilota che vi indicherà cosa vi aspetta: intensità della curva, dossi, tornanti, passaggio di un torrente. Non siederà al vostro fianco, ma vi seguirà su un elicottero incollato al vostro bolide. Inoltre, potrete affrontare ogni evento di Sierra Nueva come un vero rally, con delle gare a tempo in solitaria dove vi confrontate con i tempi degli altri concorrenti, oppure correre contro gli avversari partendo tutti insieme, come nelle normali corse di "Forza Horizon 5".

Il modello di guida rimane improntato sul divertimento e l'immediatezza: si può giocare tranquillamente con il joypad, anche se dà il meglio di sé con un buon volante collegato al pc o all'Xbox. Se si riducono o si eliminano gli aiuti alla guida, "Forza Horizon 5" inizia a avvicinarsi al fratello maggiore "Forza Motorsport" e al suo modello di guida quasi simulativo e più impegnativo.

Visivamente, Sierra Nueva è un vero spettacolo proprio come il gioco originale e sfrecciare tra schizzi d'acqua dei torrenti e le nuvole di sabbia degli sterrati è un’esperienza quasi fotorealistica. La campagna single player di "Rally Adventure" dura circa una mezza dozzina di ore, che raddoppiano se volete completare ogni sfida e attività secondaria.

Hot Wheels, il primo dlc per Forza Horizon 5

"Rally Adventure" è il secondo dlc di "Forza Horizon 5": nell'estate 2022 è uscito "Hot Wheels", che ha aggiunto un'isola immaginaria accanto alla mappa principale, dove si corre con i bolidi di Mattel (proprio quelli delle macchinine!) su circuiti che sfidano la forza di gravità con cerchi della morte e avvitamenti allucinanti. Anche nel caso di "Hot Wheels", il dlc aggiunge una campagna tutta nuova e 10 veicoli inediti. Insomma, non vi annoierete!