“Forza Horizon 5”, un viaggio in Messico a 300 all’ora

Come dicono gli americani: “more of the same”. Forza Horizon cambia pochissimo della formula vincente degli ultimi episodi, e questo ci fa solo piacere. Poter affrontare un gioco immenso e divertente, immediato ma al tempo stesso pieno di varietà e sorprese è un vero spasso per chi ama i racing game. Oltretutto, è un gioco assai scalabile nel modello di guida: si può passare da “facciamola semplice, in curva frena la console al posto mio” per godersi il gioco veramente senza pensieri, a “ok, voglio una sfida intensa quasi come in Forza Motorsport” in cui avversari e leggi fisiche danno veramente filo da torcere.

La novità più rilevante del gioco è l’ambientazione: lo sbarco in Messico coincide con il primo Forza Horizon pensato per la Series X|S e i pc più potenti (sebbene funzioni anche sulle piattaforme precedenti). Il risultato è quello che ci sembra il primo gioco veramente “next gen”, con una grafica veloce, dettagliata e vicinissima al fotorealismo.

Forza Horizon 5 è disponibile per pc e Xbox, ed è PEGI 3+. Come tutte le esclusive Microsoft, fa parte dal primo giorno di pubblicazione del catalogo GamePass, il servizio in abbonamento da (circa) 10 euro al mese “all you can play” che offre centinaia di giochi con un pagamento flat. Il gioco è tradotto nei sottotitoli, ma non nei dialoghi parlati.