Game Pass e Bethesda, la combinazione vincente di Xbox

Insieme a Doom, la serie di Wolfenstein ha definito il genere stesso degli sparatutto 3D. Se negli anni ’90 abbiamo imparato a sparare guidando l’inossidabile commando Blazkowicz nelle fortezze naziste a caccia dei gerarchi, negli ultimi dieci anni lo abbiamo ritrovato più in forma che mai in una serie di reboot davvero magnifici. Si comincia con Wolfenstein: The New Order, che parte dal fallito sbarco Alleato per raccontare una storia alternativa in cui i nazi hanno conquistato il mondo. A mettergli il bastone, e pure il bazooka e il fucile d’assalto, tra le ruote ci pensa Blazkowicz e la sua banda. La storia procede con Old Blood, e poi con YoungBlood. In quest’ultimo, le protagoniste sono le due figlie di Blazkowicz, che menano più forte del padre, in un gioco pensato per essere affrontato in Coop con un amico/a.

