“Gears Tactics”, contro le Locuste ci vuole strategia

Gears Tactics è il nuovo spin off della saga di Gears of War: è ambientato una decina di anni prima del Gears of War originale (classe 2006 – sono passati quasi 15 anni!), ma la vera novità è che si cambia ritmo. Non uno sparatutto frenetico, ma un gioco di strategia, che si ispira ai classici del genere come X-Com (anche noto come UFO: Enemy Unknown). Come funziona Gears Tactics? È diviso in missioni che dovrete completare contro, naturalmente, l’orda di Locuste apparse dal sottosuolo. In ogni missione avrete a disposizione da due a quattro soldati, che controllerete come su una gigantesca scacchiera – il campo di battaglia futuribile di Sera e delle sue città devastate.

Il marchio di fabbrica di Gears of War sono le coperture: al contrario della stragrande maggioranza degli sparatutto, da Call of Duty a Far Cry , nei Gears of War “action” se rimanete all’aperto durerete una manciata di secondi, falciati dalle raffiche delle armi delle Locuste. Come sa ogni veterano della serie, il segreto è mettersi dietro degli ostacoli solidi per ripararsi e attendere il momento giusto per sporgersi e aprire il fuoco. Questo aspetto non viene affatto tradito da Gears Tactics: nel vostro turno, dovrete spostare ogni soldato dietro una copertura in modo da ripararsi dai colpi del nemico. Generalmente, un soldato ha tre “azioni” per turno, che permettono di muoversi sul campo (fino a tre volte), lanciare granate o sparare. E poi, di appostarsi per prepararsi all’attacco nemico: l’overwatch.

In Gears Tactics, si gioca tutto sull’overwatch : certo, se un nemico è talmente folle da avvicinarsi a voi, potete aprire il fuoco contro di lui e spazzarlo via dalla superficie di Sera. Generalmente, però, anche le Locuste staranno in copertura, e colpirle efficacemente non sarà affatto semplice. Dovrete quindi posizionare i vostri soldati in modo strategico, mettendoli in appostamento: si chiama “overwatch”, e permette di sparare nel turno del nemico, quando si sposta di fronte a voi ed è più vulnerabile. Gears Tactics diventa quindi un gioco molto astuto, in cui bisogna pensare a come “coprire” il campo di battaglia con i vostri pochi soldati (i nemici, invece, saranno una marea!) giocando soprattutto in attesa: predisporre una “kill zone” dove le Locuste finiranno arrostite e blastate. Nella foto qua sopra potete vedere le zone coperte dall’overwatch delle nostre unità come dei coni di colore più chiaro: le Locuste che entreranno in quel cono faranno una brutta fine.

Ci vuole esperienza

Il gioco spiega bene come funzionano le battaglie tattiche a turni di questo nuovo Gears nelle prime missioni, dove vi porta per mano da uno scontro all’altro. Oltretutto, i vostri eroi (che sono letteralmente i papà dei protagonisti dei Gears of War) devono sopravvivere pena il gameover, quindi non potrete sacrificarli mai in assalti suicidi. Ci vuole gioco di squadra e un po’ di perseveranza, soprattutto con gli immancabili e giganteschi boss di fine livello, che incrementano la difficoltà dello scontro (e la soddisfazione quando riuscite ad atterrarli grazie a un piano ben riuscito). Per riuscire nelle missioni più avanzate, sarà anche necessario sfruttare le abilità che il vostro team sbloccherà grazie all’esperienza sul campo: per esempio, potrete ricaricare i punti movimento grazie ad uccisioni spettacolari, “regalare” punti movimento ai compagni in difficoltà, curare tutto il team. L’abilità che preferiamo è quella – davvero fondamentale – di far “uscire” dall’overwatch i nemici più vicini, in modo da renderli vulnerabili ai nostri attacchi e impedir loro di rispondere.

Gears Tactic è l’estensione del brand Gears of War in un territorio prima inesplorato da Microsoft, quello degli strategici a turni, generalmente considerati meno immediati e quindi meno “mass market”. Probabilmente, ci giocherà una fetta di pubblico un po’ più ristretta, ma altrettanto sicuramente si divertirà in maniera più profonda.