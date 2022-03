“Ghostwire: Tokyo”, i fantasmi del Giappone

Il vero protagonista del gioco è proprio il setting nipponico: per noi giocatori occidentali è assai strano e a volte criptico vedere continui riferimenti a una cultura che - tranne nel caso di appassionati sfegatati del Sol Levante e dei suoi costumi - è assai diversa dalla nostra. Per esempio, nella Tokyo conquistata dagli spiriti maligni, troveremo molti gatti "fantasma" (si chiamano "Nekomata") che ci aiuteranno, sia vendendoci delle merci che assegnandoci missioni secondarie, oppure l'aspetto stesso dei nemici è tale che, per chi non conosce alla perfezione la cultura giapponese, potrebbero sembrare più bizzarri che terrificanti. Per fortuna esiste una "enciclopedia" interna a cui possiamo affidarci per scoprire ogni aspetto della cultura giapponese.

In questo aspetto originale di Ghostwire: Tokyo troviamo sia il motivo per consigliarlo come gioco unico nel suo genere e differente dall'orda di open world già esistenti e ampiamente collaudati, che quello per cui dissuadervi dal giocarlo immediatamente, se non volete affrontare un gioco così vasto e al tempo stesso "strano" e difficile da comprendere fino in fondo senza sforzi.

Ghostwire: Tokyo è totalmente localizzato in italiano, anche se l'audio "di default" è in giapponese, e probabilmente andrebbe giocato in lingua originale con i sottotitoli per assapornare lo spirito nipponico al 100%. Il gioco è disponibile per PlayStation 5 e PC; il PEGI, il rating dell'età consigliata, è 12+.