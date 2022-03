“Gran Turismo 7”, finalmente la PS5 ha il suo gioco di guida

Il GT Cafè vi proporrà una quarantina di menu diversi: completarli è probabilmente il modo migliore per entrare nello spirito di Gran Turismo 7. Strada facendo, dovrete anche superare le varie “Patenti”, che vi insegneranno, proprio come a scuola guida, come affrontare le curve con auto sempre più potenti, oppure come gestire le frenate o le derapate. A dire il vero, abbiamo trovato quasi più impegnative queste patenti che le gare dei menù: mentre la scuola guida di GT 7 è molto intransigente e non perdona nessuna sbavatura sul percorso – basta uscire con un copertone fuori pista per invalidare la prova, per esempio, le gare di Gran Turismo 7 sono assai più tolleranti. Gli avversari non se la prendono troppo se li prendete a sportellate e potete uscire anche per qualche secondo dalla pista senza incorrere in sanzioni. Ogni gara naturalmente ha le sue regole – potrebbe richiedere un certo livello di patente, oppure di correre su un’auto giapponese a trazione posteriore – e indica un “livello auto” ottimale che vi permette di affrontare la gara senza essere lasciati indietro dai concorrenti. D’altra parte, le gare non hanno generalmente un “livello auto” massimo, quindi vi accorgerete presto che se l’indice consigliato della gara è "500" e la affrontate con un’auto che ha valore "600", supererete i rivali senza grossi sforzi. Tra l’altro l’intelligenza artificiale dei piloti controllati dalla PlayStation è precisa ma non particolarmente briosa e vedrete i classici – per i veterani di GT – “trenini” di auto in fila distanziati quasi regolarmente uno dall’altro, e dovrete superarli uno per volta.