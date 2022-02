“GRID Legends”, lo spettacolare mondo delle corse

In una gara particolarmente tesa, siamo riusciti a ribaltare il truck su cui stavamo correndo come dei dannati e percorrere quasi 500 metri strisciando sul tettuccio, poi il camion si è rovesciato di nuovo, siamo tornati sulle gomme e abbiamo ripreso la gara come nulla fosse. Situazioni spettacolari come queste capitano assai spesso in GRID Legends e generalmente non ne siamo nemmeno i protagonisti. Uscite da una curva con una perfetta derapata (che nel mondo reale distruggerebbe anche il copertone di un TIR) e vi trovate un avversario che è finito fuori pista o un altro che si schianta su un guardrail, creando una rocambolesca serie di incidenti. Veder volare in aria le auto davanti a voi non è un evento poi così raro, in GRID Legends.