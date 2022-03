“GTA V”, in 4K su PS5 e Xbox Series X|S

Nuova versione next gen per il capolavoro di Rockstar Paolo Paglianti







Incredibile pensare che "GTA V" sia uscito nel 2013, quasi 10 anni fa, addirittura per Xbox 360 e PS3. L'intera contea di Los Santos, una versione "ludica" di Los Angeles, era contemporaneamente sfondo cinematografico e protagonista assoluta di un'avventura con una trama tra le migliori mai realizzate nella storia dei videogiochi. Tutto, ovviamente, a cura di di Rockstar Games. "GTA V" girava già in modo eccellente su console di due generazioni fa, un'era geologica per il mondo dei videogiochi, al punto da diventare rapidamente uno dei titoli più venduti di sempre, con oltre 160 milioni di copie in tutto il mondo. Ora "GTA V" torna con una nuova veste grafica per le console più recenti, PS5 e Xbox Series X|S: il gioco rimane identico all'originale - per fortuna, ci sentiamo di aggiungere - ma arrivano le modalità 4K e performance a 60fps per gustarsi Los Santos al massimo dello splendore sulle nuove console.

Il trailer

Potremmo dire che "GTA V" sta ai videogiochi come "Pulp Fiction" sta al grande schermo: la storia e le vicende narrate sono rigorosamente pensate per un pubblico adulto. I due protagonisti di una rapina finita male a Liberty City (che assomiglia molto a New York ed era la città nella quale era ambientato "GTA IV") si ritrovano a San Andreas insieme a un nuovo "amico". Tre fuorilegge incalliti che prima sparano e poi fanno domande e che dovranno affrontare una spirale di violenza tra delinquenti e forze dell'ordine corrotte.

Sullo sfondo, una città pulsante di vita, dove il giocatore può decidere di andare dove preferisce, uscendo dai binari della narrazione principale e seguendo ogni sorta di attività secondaria come missioni a caccia di ufo o a bordo di auto da 007, cani parlanti, gare a quattro e due ruote, ma anche una serata tranquilla al pub giocando a freccette. A tutto questo si aggiunge il multiplayer, ancora oggi giocatissimo sui server di tutto il mondo, e vero segreto della longevità del mondo creato da Rockstar.

Il successo di "GTA V" è stato tale che è già uscita una "remaster" per Xbox One e PS4 nel 2015. Ora arriva la versione che potremmo definire "next next gen", pensata per PS5 e Xbox Series X|S. Il gioco rimane identico all'originale - perché cambiare un'avventura praticamente perfetta? - ma arriva la modalità 4K o, in alternativa, quella performance a 60fps. I giocatori potranno decidere di giocare sfruttando al massimo la risoluzione, oppure spingere sull'acceleratore delle prestazioni, per giocare con una grafica super fluida a risoluzione inferiore.

Oltre al 4K e ai 60 frame al secondo, il remaster vede anche l'aggiunta dell'hdr, nuove texture ad alta risoluzione, nuove fonti di luce, ombre e riflessi migliorati. Quale sia la modalità che preferirete giocare sulla vostra nuova console, in ogni caso i caricamenti saranno velocissimi grazie ai nuovi hd a stato solido delle due console. La versione appena arrivata sugli store digitali è in super offerta fino a metà giugno 2022: per PS5 l'aggiornamento "next gen" costa meno di 10 euro, mentre per Xbox circa 20. Questo se volete sia lo "story mode", ovvero la modalità single player, sia la componente multiplayer. Se siete interessati soltanto a GTA Online, lo potete avere gratuitamente su PS% e a circa 10 euro su Xbox (sempre per lo stesso periodo di tempo).

GTA V è totalmente localizzato in italiano (e con un doppiaggio di ottima qualità, per giunta). La versione "Next Gen" con upgrade è disponibile per PS5 e Xbox Series X|S. Il PEGI, l'età consigliata per il gioco, rimane rigorosamente 18+.