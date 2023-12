“GTA VI”, il primo trailer ufficiale. Arriva nel 2025

Paludi, grattacieli, spiaggi e rapine: il gioco action VM18 sta per tornare Paolo Paglianti







In anticipo di mezza giornata e per colpa del solito leak, Rockstar pubblica il primo video dell'attesissimo "GTA VI", il suo nuovo capolavoro annunciato. Il franchise da 400 milioni di copie nato nel 1997, di cui quasi la metà vendute solo dal quinto capitolo, avrà finalmente un seguito in arrivo nel 2025 per PlayStation 5 e Xbox Series X|S (niente PC, che probabilmente arriverà in seguito).

Oltre 30 milioni di view in meno di cinque ore per il trailer pià atteso dai gamer degli ultimi 10 anni. E ne è valsa davvero la pena: graficamente, il gioco è un vero spettacolo. Esattamente come nel 2013 "GTA V" era riuscito a spremere le console Xbox 360 e PS3, "GTA VI" crea un'esperienza visiva fuori parametro: la quantità di dettagli, la cura e l'aspetto generale sono davvero eccezionali e unici.

Non manca la violenza e la classica vena di satira sociale: sebbene manchi ancora il rating PEGI di età consigliata, siamo pronti a scommettere il nostro joypad preferito che sarà vietato ai minori di 18 anni. La protagonista (la prima "svelata", quantomeno) è Lucia, che conosciamo a inizio trailer dietro le sbarre. Dopo una carrellata tra diversi ambienti del gioco, la ritroviamo a Vice City (la versione fittizia di Miami creata da Rockstar, già protagonista del capitolo 2002 del franchise) che sfonda la porta di un negozio con il suo partner, per una rapina alla Bonnie e Clyde.

Lo spettacolare trailer si chiude con l'anno di uscita: "GTA VI" arriverà nel 2025, per ora non ci è dato sapere esattamente in che mese. Sarà una lunga attesa, visto che non vediamo davvero l'ora di giocarci.