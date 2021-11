“Guardians of the Galaxy”, la squadra di eroi intergalattici diventa un videogioco

Nel videogame, guiderete solo Star-Lord ma potrete impartire ordini agli altri membri del team: questo accadrà sia nei combattimenti che nelle fasi di esplorazione. I primi sono piuttosto frequenti e, se proprio dobbiamo trovare un difetto in Marvel’s Guardians of the Galaxy, risultano un po’ ripetitivi già dopo solo qualche ora. Affrontandoli come uno sparatutto qualsiasi, diventeranno anche abbastanza impegnativi e lunghi, visto che il team combatte bene ma ci mette un po’ a far fuori i nemici che escono letteralmente dalle pareti. Il segreto è agire da vero leader e combinare i vari attacchi nel modo migliore, indicando ai quattro compagni di viaggio quando e contro chi scatenare i loro attacchi speciali. C’è anche da dire che è possibile ridurre la difficoltà dei combattimenti, in modo da calibrare gli scontri da “un inferno di competitività e impegno” a “banali scaramucce”, e potrete tranquillamente decidere di renderli quasi una formalità e godervi appieno gli aspetti migliori del gioco, la storia e l’esplorazione. Fanno eccezione i duelli contro i boss finali, immancabili in un gioco del genere, che richiedono un po’ di astuzia in più.

Esplorare gli enormi livelli che vi proporrà Guardians of the Galaxy è il vero piacere del gioco: non sono solo uno spettacolo per gli occhi, ma sono pieni di grandi e piccoli enigmi che dovrete risolvere sfruttando le abilità del gruppo. Groot potrà costruire ponti con le sue radici, mentre Rocket potrà riparare macchinari assortiti; Gomora è una specialista quando si tratta di affettare ostacoli, mentre Drax è impareggiabile nel sollevare pesi e in generale nello spaccare tutto. Guardians of Galaxy è uno dei rari videogame dove giocare in team funziona davvero.