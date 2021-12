“Halo Infinite”, il grande ritorno di Master Chief

Non mancano le sfide online: la componente multiplayer di Halo è anzi completamente gratuita. Halo ha da sempre basato la sua forza anche sul multiplayer tutti contro tutti o a squadre. Tornano le modalità Massacro e Cattura la bandiera, ma soprattutto le Grandi battaglie fino a 12 contro 12. Non c'è da stupirsi che il multiplayer di Halo abbia fatto scuola.

Se avete una Xbox Series X|S, fatichiamo davvero a trovare un motivo per cui non dovreste imbarcarvi in questa grandiosa avventura. Dovreste essere proprio allergici agli sparatutto, considerando peraltro che il multiplayer è gratuito e la campagna single player può essere finita in meno di 20 ore e, facendo parte del Game Pass, l’abbonamento “all you can play” da 10 euro al mese di Microsoft, vi “costa” appunto solo i 10 euro di un mese di sottoscrizione (e che vi fanno accedere a tutto il catalogo Game Pass, tra cui l’altrettanto eccellente Forza Horizon 5). A proposito, nel caso in cui ve li siate persi, tutti gli Halo sono disponibili nel Game Pass.

Halo Infinite è uno spettacolo per gli occhi ma soprattutto per i pollici e gli indici; uno sparatutto dal ritmo incalzante, una sfida continua e mai banale contro nemici piuttosto intelligenti e molto vari. Le missioni principali della storia sono epiche come nei capitoli passati e se vorrete allungare la vostra permanenza su Halo Zeta avrete a disposizione un piccolo mondo tutto da esplorare.

Halo Infinite è disponibile per Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Il gioco è completamente localizzato nella nostra lingua e ha una classificazione PEGI 18+. Sia su PC che su console, è inserito nell’abbonamento Game Pass di Microsoft.