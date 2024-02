“Helldivers 2”, le battaglie contro gli alieni

Molto meglio combattere gli invasori assieme a qualche amico Paolo Paglianti







La democrazia e lo stile di vita dei terrestri sono di nuovo sotto attacco: orde di robottoni e di insettoni che vogliono solo distruggere la pace e la tranquillità della Terra si accalcano sulle frontiere spaziali, aggredendo mondo dopo mondo. Solo un manipolo di eroi, gli Helldiver, potrà fermare questo ignobile abominio. Sì, “Helldivers 2” spinge forte sull’acceleratore dell’ironia patriottica quando si tratta di raccontare la lotta dell’uomo contro gli alieni, un po’ come succedeva nell’immortale film di Paul Verhoeven del 1997, “Fanteria dello spazio”. Per inciso, questo per noi è un gran complimento.

Il trailer di Helldivers 2

Dopo un tutorial in cui impariamo i fondamenti del combattimento su pianeti alieni, arriviamo velocemente a bordo della nostra gigantesca astronave che distribuisce libertà e democrazia in ogni pianeta invaso dagli alieni. L’abbiamo battezzata Sentinella della Moralità e ci siamo lanciati subito nella mischia. La galassia di “Helldivers 2” è divisa in quadranti e per ognuno vediamo subito il valore di “liberazione” dalla minaccia aliena, la mappa è condivisa con tutti i giocatori del mondo e tutti quanti collaborano in ogni singola missione per ricacciare un po’ più indietro robot e insettacci alieni.

Potremo giocare da soli o in compagnia: nel primo caso, basta scegliere un mondo alieno ancora minacciato dagli avversari del genere umano e farci lanciare con una capsula sulla superficie del pianeta. Se invece vogliamo seminare piombo e granate insieme ad altri giocatori umani, il sistema di match-making funziona molto bene e permette di unire gli sforzi anche tra gamer di diverse piattaforme, ovvero PlayStation 5 e PC, e lanciarci tutti assieme con le capsule da sbarco.

Il titolo del gioco “Helldiver” (letteralmente, “tuffatore infernale”) arriva proprio da questa modalità balistica per raggiungere il campo di battaglia: appena usciti dalla capsula, ci ritroveremo nel mezzo della missione. Potremmo dover recuperare dei dati, oppure distruggere un nido di insetti alieni, o esplorare un avamposto. A ogni modo, basta dirigersi verso l’obiettivo della missione, naturalmente facendo piazza pulita dei nemici che osano sbarrarci la strada.

Che gli avversari siano i robottoni meccanizzati Automatons o i bacherozzi troppo cresciuti dei Terminids, saremo sempre in una mostruosa inferiorità numerica. Per fortuna, avremo a disposizione degli Stratagemmi, ovvero degli aiutini che arrivano dall’orbita, dalle nostre astronavi. Incappiamo in un nido di insettacci troppo cresciuti? Basta chiedere alla nostra astronave di lanciare un bombardamento planetario per fare piazza pulita. Dobbiamo difendere una base in attesa dello shuttle che ci riporti in salvo? Chiamiamo i nostri alleati sopra di noi e ci facciamo spedire una capsula con torretta mitragliatrice automatica.

La guerra galattica di Helldivers 2

“Helldivers 2” è quindi sì uno sparatutto, ma di quelli che vanno giocati con la materia grigia. Lanciarsi a capofitto nel combattimento è suicida e insensato, soprattutto se giocate da soli. Un buon piano, con una strategia intelligente per far fuori i nemici e proteggerci mentre azioniamo dispositivi o esaminiamo terminali è fondamentale. C’è da dire che giocarlo da soli è un po’ insipido: le missioni sono abbastanza varie in quanto a obiettivi e geografia, ma non c’è nessuna narrazione, nessuna storia che le tenga assieme. Se affrontato con dei giocatori umani, amici o sconosciuti reclutati al volo via Internet, “Helldivers 2” diventa improvvisamente assai più gustoso. Giocare in team, aiutarsi l’un l’altro, dividersi i compiti durante un assalto di orde di insettacci alti come un tir è frenetico e spassosissimo, ma è anche un combattimento molto più ragionato e strategico della maggior parte degli sparatutto. Se in solitario il gioco ci è sembrato abbastanza monotono, giocando anche solo con degli sconosciuti online, esplodeva quel fattore impalpabile di divertimento che ci ha spinto a rimanere incollati per ore, per giocare “ancora un’altra missione”. Peraltro, alcune missioni durano un quarto d’ora, altre sono più complesse e sarà un successo completarle in meno di un’ora.

Il gioco contiene degli acquisti, come molti titoli che vivono soprattutto online. Gli sviluppatori hanno promesso di non voler costringere i giocatori a comprare nulla ed effettivamente nella prima dozzina di ore di gioco abbiamo trovato armi e equipaggiamento a sufficienza per massacrare i nemici dell’umanità senza sentirci costretti a nessun acquisto extra. “Helldivers 2” è disponibile per PlayStation 5 e PC, ha un PEGI età consigliata di 18 ed è tradotto nella nostra lingua.