“Horizon: Forbidden West”, il ritorno di Aloy in una nuova avventura

Horizon Forbidden West è proprio quello che gli appassionati e veterani di Horizon desideravano: un nuovo mondo, tutto da esplorare, con l'indimenticabile Aloy. Combattimenti, enigmi, rovine antiche: è quel che gli anglosassoni definiscono "more of the same", ovvero nuove avventure con la stessa qualità del primo capitolo. Certo, arrivano nuove abilità ed equipaggiamenti, ma alla fine quel che ci calamita alla PlayStation per 30 ore abbondanti è il perfetto mix di avventura, esplorazione e combattimenti intelligenti, dove non conta quanto premete veloce un tasto (si soccombe inevitabilmente, facendo così), ma piuttosto elaborare strategie come attacchi a sorpresa, finte per attirare i nemici verso trappole predisposte in punti strategici e via dicendo.

Il nuovo capitolo su PlayStation 5 è ancora più bello da vedere rispetto al già eccellente gioco originale: i panorami sono sconfinati, con colori molto realistici. Oltre alla qualità grafica (si può scegliere se giocare con la massima fluidità a 60 frame al secondo in 1800p, o prediligere i dettagli del 4K a 30 frame al secondo), la vera goduria è rappresentata dai caricamenti praticamente immediati. Quando effettuate un "viaggio veloce" tra due punti della mappa, oppure dovete ricaricare in seguito a una brutta sorpresa finita male, dovete aspettare pochissimi attimi, al posto dei lunghi mezzi minuti del gioco precedente su PS4.

"Horizon Forbidden West" è il seguito ideale di "Zero Dawn": stessa protagonista, stesso mix perfetto di azione, enigmi ed esplorazione, il tutto ambientato in un nuovo mondo da scoprire. Imperdibile per chi ha adorato la prima odissea di Aloy, fortemente consigliato a chi non ci si è mai avventurato prima.

"Horizon Forbidden West" è disponibile per PS4 e PS5, essendo un titolo in esclusiva sulle console Sony. Il gioco è completamente doppiato e tradotto nella nostra lingua e ha una classificazione PEGI 16+.