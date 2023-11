“Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged”, le macchinine sfrecciano su circuiti impossibili

Un'accelerazione a velocità folle su una pista di plastica arancione, un salto che sfida qualsiasi legge fisica attraverso un cerchio infuocato e poi uno scatto da caccia militare non appena tocchiamo di nuovo terra grazie al turbo appena caricato. Sembra pura follia a quattro ruote, invece è un racing game tra i più divertenti e immediati che potrete lanciare sulla vostra console ed è tutto italiano

Il trailer di Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged

Con oltre due milioni di copie vendute in tutto il mondo, il primo “Hot Wheels” è stato un successo planetario. Un risultato amplificato dall’inclusione nell’abbonamento “all you can play” di Microsoft Game Pass, che ha portato oltre otto milioni di giocatori a sfrecciare veloci come il vento nel primo capitolo del racing ispirato alle “macchinine” di Mattel. Milestone, celebre per i suoi giochi e simulatori di guida dai tempi di “Screamer” fino ai recenti “Moto GP” e “SBK”, non poteva tirarsi indietro: arriva “Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged” ed è di nuovo invasione di macchinine giocattolo.

Questa volta, c’è una trama. Il piatto forte del gioco è la modalità “Creature Rampage”, in cui dovrete affrontare una serie di gare per sconfiggere cinque boss finali miniaturizzati in scala con le macchinine e le loro fantasiose piste. La storia vi viene raccontata con una serie di fumetti, doppiati ovviamente nella nostra lingua ed è particolarmente fuori di testa e spassosa. Il succo è che dovrete seguire un percorso su un tabellone simile al gioco dell’oca, fermandovi a gareggiare in ogni tappa del tracciato. Ogni gara propone una sfida con qualche variazione sul tema: c’è la corsa normale, dove dovrete semplicemente correre il più velocemente possibile e tentare di arrivare primi al traguardo. Ci sono le gare a eliminazione, in cui a ogni giro i concorrenti più lenti vengono semplicemente fatti sparire dalla competizione. Poi ci sono gare a tempo, gare di derapata, persino eventi in cui dovete muovervi liberamente in un ambiente a caccia dei traguardi, senza “confini” a bordo pista.

Il minimo comun denominatore di queste gare è la folle immediatezza: non c’è nemmeno lontanamente alcuna parvenza simulativa, perché in “Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged” si corre per divertirsi. Domina negli eventi il turbo, come fa intuire il titolo del gioco, che potrete caricare derapando lungo le curve per poi scatenarlo nei rettilinei. Arriva la possibilità di prendere a sportellate gli avversari, un po’ inutile, ma sempre divertente, con una specie di miniturbo laterale, e anche di “pilotare” il veicolo mentre è a mezz’aria. A proposito di veicoli, nel secondo capitolo “micro” arrivano anche quad e moto, per arricchire il garage di macchinine che era già abbastanza generose nel primo titolo. Si può anche giocare in due sullo stesso schermo e console, affrontando in tandem la “campagna”, oppure sfidare amici o sconosciuti online.

Tre minuti di gameplay

Visivamente il gioco è assai convincente soprattutto per la sensazione di velocità che regala quando spariamo al massimo il turbo e sfrecciamo lungo la pista arancione tra giri della morte e trampolini sospesi nel nulla. Il gioco scorre fluidissimo, anche se in qualche caso è possibile “incastrarsi” negli ostacoli del percorso. Niente paura, in questi casi: c’è la possibilità di ritornare in gareggiata perdendo solo qualche prezioso secondo, o nei casi più disperati di far ripartire l’evento dalla linea di start. Milestone fa il bis con un gioco di guida che non è la semplice “copia” del precedente, ma porta il racing con le mini macchine a un nuovo livello, tra nuovi veicoli, gare ancora più folli e varie, e la modalità “storia” con tabellone incluso. Perfetto per i giocatori senza esperienza con i giochi di guida e per i più piccoli, assai coinvolgente anche per i veterani del precedente capitolo.

“Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged” è disponibile per PS 4/5, Xbox One e Series X|S, PC e Nintendo Switch. Il PEGI età consigliata è 3+, e naturalmente il gioco è completamente tradotto in italiano, incluso un doppiaggio eccellente.