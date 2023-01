I 10 videogiochi da non perdere nel 2023

Diamo uno sguardo ai videogame dei prossimi 12 mesi da tenere d’occhio Paolo Paglianti







Appena finita l’abbuffata autunno-inverno 2022, è già ora di scaldare i joypad per i videogiochi che arriveranno nei prossimi mesi. Abbiamo stillato la lista dei titoli più attesi tra quelli già annunciati: sarà un anno molto gustoso, con remake di giochi del passato (come "Dead Space"), seguiti importanti ("Spider-Man 2") e titoloni che attendiamo da anni (come "Starfield"). Insomma, ci sarà da giocare!

Dead Space remake

Dopo la parziale delusione di “Callisto Protocol”, abbiamo proprio voglia di esplorare una astronave alla deriva piena di alieni con troppi tentacoli e artigli! Il remake dello stellare “Dead Space” sembra fatto apposta: riprende l’ambientazione, la storia e i nemici del survival horror uscito nel (ludicamente parlando) lontano 2008 e li “aggiorna” alla grafica delle console e pc moderni. Indosseremo la tuta da ingegnere spaziale di Isaac Clarke e partiremo all’abbordaggio il 27 gennaio, su pc, PS5 e Xbox Series X|S.

Hogwarts Legacy

Da qualche settimana, gira la voce sempre più insistente secondo cui Warner Bros stia lavorando a un remake della saga di Harry Potter e che il primo dei nuovi film arriverà tra qualche anno. Per tornare a Hogwarts, però, non dovremo attendere così a lungo: il 10 febbraio potremo giocare a “Hogwarts Legacy”, un’avventura ambientata proprio nella scuola di arti magiche più famosa al mondo alla fine del XIX secolo, ben prima delle vicende narrate dai romanzi della Rowling. Il gioco sarà disponibile su PS 4 e 5, Xbox One e Series X|S , Nintendo Switch e pc.

Star Wars: Jedi Survivor

La Forza scorre potente nel 2023, in particolare a marzo: nel giro di venti giorni, arriveranno la terza stagione di “The Mandalorian” su Disney+ e “Star Wars Jedi: Survivor” su pc, PS5 e Xbox Series X|S. Ritorneremo quindi a combattere l’Impero nei panni di Cal Kestis, Jedi sfuggito all’epurazione dell’Ordine 66 che abbiamo conosciuto nel meraviglioso "Jedi: Fallen Order". Come il primo episodio, è ambientato tra Episodio III e IV, quindi aspettatevi pochi amici e una marea di nemici.

Suicide Squad: Kill the Justice League

Come i film, i giochi ispirati all’universo DC sono “altalenanti”, dal mediocre al capolavoro. Incrociando le dita, “Suicide Squad: Kill the Justice League” sembra appartenere alla seconda categoria, anche perché fa parte del franchise del giocatissimo Arkham Asylum. In questo, però, non impersoneremo il Cavaliere Oscuro, ma il team della scapestrata Suicide Squad, i quattro villain che combattono altri cattivoni. Arrivati a Gotham City, scopriranno che i “buoni” sono stati schiavizzati dal malvagio Brainiac, e quindi dovremo vedercela con Batman, Lanterna Verde, Superman e soci convertiti al male. Arriva il 26 maggio per pc, PS5 e Xbox Series X|S.

Diablo IV

Il ritorno del Diablo! Dopo un’escursione felice sugli smartphone, si torna a combattere su pc e console. Il 6 giugno potremo fare strage di zombie, scheletri e altre nefandezze uscite dal sottosuolo, scegliendo se impersonare un Barbaro, una Stregona, un Druido, un Necromante o un Ladro e menando fendenti da tutte le parti. Se il gameplay rimarrà quello dei precedenti capitoli, sappiamo già come saranno impegnate le nostre serate ludiche di metà anno! Il gioco prevede anche microtransazioni, ma sembra confermato che saranno limitate a oggetti cosmetici senza alcuna influenza sulle abilità del personaggio. Sarà disponibile per pc, PS4 e 5, Xbox One e Series X|S.

Starfield

Probabilmente, il gioco che attendiamo di più: creato dai geniacci responsabili dei più recenti Fallout e dei capolavori della serie The Elder Scrolls (da “Morrowind” a “Skyrim”), “Starfield” è un immenso gioco di ruolo/sparatutto con ambientazione sci-fi, in un sistema solare a circa 50 anni luce dal Sole. Se le promesse verranno mantenute, ci aspetta un’avventura semplicemente magnifica. Arriverà nel corso del 2023, solo su pc e Xbox Series X|S e direttamente su Game Pass, l’abbonamento “all you can play” di Microsoft.

Assassin’s Creed: Mirage

A tre anni dall’uscita di “Valhalla”, torneremo a combattere nell’eterna lotta tra Assassini e Templari. “Mirage” è un salto nel passato della serie: torneremo nel Medio Oriente, a Baghdad, e soprattutto a un gameplay – secondo le promesse di Ubisoft – vecchio stile, più improntato su una storia lineare e sulle dinamiche stealth piuttosto che su quelle da gioco di ruolo in un mondo aperto degli ultimi episodi del franchise. “Mirage” arriverà in autunno su Xbox One e Series X|S, PS4/PS5 e pc.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Se amate i giochi di ruolo, "Breath of the Wild" vale da solo l’acquisto di una Nintendo Switch. Acclamato da pubblico e critica come uno dei migliori titoli mai realizzati nella storia dei videogiochi, è un’esperienza unica. Finalmente, nel 2023 arriverà il seguito: “Tears of the Kingdom”. La nuova odissea nintendiana inizierà il 12 maggio, quando potremo tornare a vestire la tutina verde di Link e esplorare Hyrule di nuovo. Naturalmente, solo su Nintendo Swich.

Marvel's Spider-Man 2

L’Uomo Ragno è di casa sulla PlayStation, e tornerà a lanciare ragnatele tra i grattacieli di New York nell’autunno del 2023. Una notizia splendida, considerando che i due precedenti giochi del franchise ci hanno fatto sognare, sicuramente tra i migliori titoli di supereroi. I dettagli sulla trama per ora sono scarsi, ma siamo assai fiduciosi. Arriverà solo per PS5.

Judas

Un gioco che ricorda "Bioshock", creato dagli autori di "Bioshock": se è un sogno, non svegliateci! “Judas” è il nuovo sparatutto/gioco di ruolo che ci catapulterà in un nuovo universo di sci-fi retrò. Saremo su un’astronave alla deriva che sta per finire molto male e dovremo trovare un modo di abbandonarla e salvarci. Sulla strada, incontreremo però tonnellate di combattimenti e puzzle tipici dei giochi di questo tipo. Arriverà nel 2023 per Xbox Series X, pc e PS5.