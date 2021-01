I 10 videogiochi più attesi del 2021

20 Gennaio 2021 | 11:22 di Paolo Paglianti

Le nuove console sono uscite e sono pure “out of stock” da parecchie settimane. Questo vuol dire che il 2021 sarà il primo anno completamente con i piedi nella “next generation” di Xbox Series X e PlayStation 5, finalmente potranno mostrare i muscoli e dimostrare il loro valore con titoli pensati e costruiti per sfruttarle a fondo. Oltre agli appuntamenti “abituali”, come il futuro FIFA 22, il nuovo PES che promette un motore grafico tutto nuovo e l’immancabile – per quanto non ancora annunciato – Call of Duty, c’è moltissima carne al fuoco e altra se ne aggiungerà: per esempio, sono stati annunciati sia un nuovo gioco che avrà per protagonista Indiana Jones, sia un nuovo gioco di Star Wars, che arriveranno nel 2022 o 23. Ma non preoccupatevi, di giochi fantastici ne arriveranno anche nei prossimi dodici mesi.

Horizon Forbidden West Se parliamo di esclusive, Sony ha molte frecce per il suo arco: e citiamo frecce e arco non a caso, per Horizon Forbidden West. Dopo un primo episodio semplicemente strepitoso per PS4, tutti i possessori della nuova PS5 fremono dalla voglia di impersonare di nuovo l’inossidabile Aloy in un’avventura tutta nuova verso occidente, a caccia di mega robot a forma di dinosauri, civiltà dimenticate e soprattutto nuovi tasselli che svelano la storia del mondo futuro. Non abbiamo ancora una data definitiva, ma speriamo arrivi prima di Natale 2021.

Far Cry 6 Un seguito attesissimo dagli appassionati di sparatutto e mondi esplorabili: dopo l’inverno atomico del precedente episodio, Far Cry 6 torna in un paradiso tropicale dove comanda un cattivo d’eccezione - Anton Castillo, interpretato da Giancarlo Esposito (già diabolico in Breaking Bad e fresco del ruolo di capo degli Imperiali in The Mandalorian). Come al solito, dovremo liberare l’isola una base nemica alla volta, facendo fuori gli sgherri e risalendo la piramide sociale degli spietati aguzzini fino al vertice. Inizialmente previsto per fine febbraio, è stato rimandato di qualche mese ma dovrebbe comunque arrivare nel 2021.

HALO Infinite Doveva arriva a fine 2020 con il lancio di Xbox Series X|S, ma le proteste dei fan per la grafica – diciamo – lontana dal fotorealismo hanno convinto Microsoft a rimandarlo di un annetto. Il nuovo Halo, che promette una campagna più vasta di qualsiasi episodio precedente e un multiplayer da urlo (e in parte totalmente gratuito), arriverà entro la fine dell’anno, ovviamente, solo su Xbox One / Series X|S e PC.

Hitman III L’assassino più celebre dei videogame sta già preparandosi: il 20 gennaio arriva il terzo episodio del “reboot” di questa saga tutta stealth e omicidi a sangue freddo. Visiteremo Berlino, l’Argentina, la campagna britannica, Dubai e la Cina a caccia dei nostri bersagli da far fuori nei modi più furtivi e scaltri possibili. In arrivo per tutte le console: Xbox X/S, Xbox One, PS5, PS4, PC, Switch e Stadia.

Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Squadra che vince, non si cambia, casomai si fa il remake. Prince of Persia è uno dei franchise più antichi e rispettati del mondo dei videogiochi – il primo episodio risale al 1989 – e ha anche ispirato la serie di Assassin’s Creed! Il 18 marzo esce il remake di Le Sabbie del Tempo, classe 2003 che è diventato anche un film con Jake Gyllenhaal: si torna a saltare, scalare e combattere tra le rovine perdute nel deserto. Potrete anche fermare il tempo, riavvolgerlo o accelerarlo per risolvere enigmi o facilitarvi i combattimenti. Arriva per PS4, Xbox One e PC.

The Medium Perché non iniziare l’anno con una bella spremuta di terrore e paura? In The Medium, in arrivo per Xbox Series X e PC il 28 gennaio, impersonerete - per l’appunto – un medium in grado di viaggiare tra il mondo reale e quello dell’oltretomba. Visioni terribili, scare jump, enigmi a base di forza psichica vi attendono in un’avventura da giocare rigorosamente a luci spente o quantomeno soffuse.

Returnal Un naufragio spaziale improvviso su un pianeta alieno inospitale, dove troviamo delle rovine dimenticate e mostroni con troppi tentacoli. Cosa può andare ancora più storto? La protagonista di Returnal non solo è abbandonata su un pianeta lontano e inospitale, ma è anche intrappolata in un loop temporale eterno che la costringe a ripetere ciclicamente l’arrivo sul pianeta, l’esplorazione e – prevedibilmente – la sua triste dipartita. Riusciremo ad aiutarla per interrompere questo loop diabolico? Arriva su PS5 e PC.

LEGO Star Wars Tutti i nove film di Star Wars, dalla trilogia originale degli anni ’70 e ’80 alla prima trilogia di George Lucas, fino alla trilogia conclusiva appena conclusasi, in un solo gioco LEGO. Era già uscito, in passato, un’avventura LEGO con i primi film, ma ora si aggiungono Episodio VII-IX in una collezione imperdibile piena di azione, enigmi e la solita ironia. Si potrà giocare anche in coppia sulla stessa console, così da divertirsi con figli/e e fratellini/sorelline a colpi di spada laser e blaster. A proposito, qua Han Solo spara per primo. Arriva nel 2021, per le principali console e PC.

Ratchet and Clanck Rift Apart Una delle “esclusive” Sony è proprio il nuovo Ratchet and Clank – Rift Apart, un’avventura multidimensionale a metà tra platform e sparatutto. Il duo è di casa sulla PlayStation da inizio secolo (la prima avventura risale al 2002) e se lo spirito della serie non verrà tradito, ci aspettano sparatorie e piattaforme senza uguali. Novità del capitolo, la possibilità di viaggiare in modo praticamente istantaneo da una dimensione all’altra, grazie ai nuovi hard disk SSD della PS5. Arriverà, solo per la console Sony, nei prossimi mesi.

Resident Evil Village Quella di Resident Evil è una delle serie di videogame horror più riuscite: dozzine di episodi e spin off sono usciti dopo il primo (classe 1996), i cui protagonisti e setting sono arrivati anche al grande schermo con film particolarmente sfiziosi e che hanno per protagonista Milla Jovovich. Il nuovo Resident Evil, progettato per le nuove console (e PC) arriverà entro la fine del 2021: per ora sappiamo che c’è una “vampiressa” alta circa tre metri e che – prevediamo – sarà un osso duro.

