I 10 videogiochi più attesi del 2022

Con Dark Souls e Demon’s Souls, i developer di From Software hanno creato un genere – quello dei Souls, giochi molto ardui e impegnativi in cui morire male è un passo praticamente necessario per imparare come arrivare alla fine del livello. Il 25 febbraio arriva il loro nuovo videogame, Elden Ring, creato in collaborazione con George R. R. Martin, l’autore di Il Trono di Spade. Non possiamo che aspettarci un gioco difficile e con una trama molto intricata, e lo diciamo con il massimo dell’ammirazione! Disponibile per PC, console Xbox e PlayStation.