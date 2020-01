I 10 videogiochi più attesi in uscita nel 2020

27 Gennaio 2020 | 16:33 di Paolo Paglianti

Il 2020 porterà le nuove console di Microsoft e Sony e anche tanti, tantissimi videogame da giocare nei prossimi mesi. PlayStation 5 e Xbox Series X sono previste per il prossimo Natale, ma non dovremo attendere così a lungo: i gioconi non si faranno aspettare! Ecco i dieci titoli che secondo noi sono da segnare sul calendario e giocare appena possibile: molti "nuovi capitoli" di serie che conosciamo già e che ci faranno ritrovare personaggi che amiamo, ma anche titoli originali con avventure tutte nuove.

The Last of Us – Part II La vetta più alta del matrimonio tra cinema e videogiochi: molti gamer, non a caso, considerano il primo The Last of Us come uno dei migliori titoli degli ultimi venti anni. Siamo in un futuro post apocalittico in cui la maggior parte degli esseri umani è stato trasformato in zombi cannibali da un fungo assassino. Tra i pochi sopravvissuti, abbiamo già conosciuto Joel e Ellie, i protagonisti del primo The Last of Us. Il 29 maggio arriva la “seconda parte” delle loro avventure – solo su PlayStation 4.

Halo Infinite Sappiamo ancora poco del nuovo capitolo di Halo, lo sparatutto sci-fi che da sempre è uno degli assi nella manica di Microsoft per le sue console. Con l’arrivo di Xbox One Series X, non poteva mancare Master Chief, il super soldato che ha guidato l’umanità nell’impari lotta contro gli alieni nei precedenti Halo. Sappiamo però che arriverà in autunno, che sarà compatibile con la nuova console, ma anche con le Xbox One presenti e persino disponibile su PC. E che sarà parte del programma “flat” Game Pass, e quindi disponibile fin da subito per chi lo ha sottoscritto.

Cyberpunk 2077 Dai geniacci che hanno creato The Witcher 3 ci aspettiamo grandi cose. Archiviate le avventure fantasy di Geralt di Rivia, si sono concentrati sulla fantascienza: Cyberpunk 2077 è il loro prossimo gioco, e promette di essere una vera bomba. Sparatorie e avventure – per l’appunto – cyberpunk in un’atmosfera alla Blade Runner che ci fa già venire l’acquolina in bocca – e c’è anche un personaggio interpretato da Keanu Reeves! Arriva per PC, Xbox One, Stadia e PS4 il 17 settembre.

Ghost of Tsushima Siamo dalle parti del XIII secolo, nel Giappone feudale. L’ultimo samurai, Jin Sakai, dovrà imparare una nuova arte di combattimento – quella dei “fantasmi” di Tsushima – per respingere l’invasione dei Mongoli. Questo vuol dire tonnellate di duelli a colpi di katana, in un gioco che porta la firma degli autori di Infamous. Arriva la prossima estate, quindi avete ancora un po’ di tempo prima di dover affilare le vostre lame.

Gods and Mosters Dopo due Assassin’s Creed ambientati nell’Egitto di Cleopatra e Cesare e nella Grecia delle Guerre del Peloponneso, in Ubisoft devono averci preso gusto: nel 2020 probabilmente non vedremo un nuovo Assassin’s Creed (anche se ci sono voci per un capitolo “vichingo” in arrivo, prima o poi), ma arriverà Gods and Monsters, che usa lo stesso “motore” di gioco. Un’avventura che riprende la mitologia greca classica, con mostri e semidei, e che arriverà sulle nostre console e PC in autunno. Da tenere senz’altro d’occhio!

Doom Eternal Il “papà” degli sparatutto in prima persona tornerà a farci visita nel 2020, più precisamente il 20 marzo. Doom Eternal riprone l’ormai collaudatissima lotta tra l’inossidabile Marine Spaziale e le forze demoniache che si stanno riversando nel nostro mondo. Fucile a pompa, lanciarazzi, BFG fanno parte del pacchetto, insieme a nuove armi e nuove “abilità” come la promessa di un “grappino” da poter utilizzare sia per arrampicarsi che per far fuori i mostri. È previsto per PC, PS4, Xbox One e Stadia, e persino – più avanti –per Switch.

Godfall Le nuove console mostrano i muscoli anche prima dell’uscita: la PS5 lo fa anche con questo Godfall, gioco d’azione in terza persona (un po’ come Tomb Raider, per intenderci) molto metal e molto fantasy. Per ora si sa poco, ma possiamo prevedere botte da orbi e duelli, livelli da esplorare e armi di tutti i tipi: visto che porta la firma degli autori degli eccezionali Borderlands, siamo più che fiduciosi. Arriverà per Natale, insieme alla nuova console Sony PS5.

Watch Dogs: Legion In una Londra oppressa da forze totalitarie, gli hacker sono degli angeli che cercano di salvare libertà e diritti dei cittadini. Una visione romantica per una distopia orribile che speriamo di vedere solo nei videogame: lasciataci alle spalle la San Francisco del secondo mirabile Watch Dogs, ci trasferiamo nel Vecchio Mondo dove la violenza e la dittatura dominano la capitale del Regno Unito. E con l’esperienza accumulata da Ubisoft nei The Division e Ghost Recon, possiamo aspettarci un gioco che riesca a fondere insieme sia esperienza single player che multiplayer coop. Dovrebbe arrivare nel corso dell’anno, probabilmente in estate o autunno, per Xbox, PlayStation, PC e Stadia.

Senua’s Saga: Hellblade II Vi siete persi il primo Hellblade? Recuperatelo subito! È un gioco di combattimenti e di avventura in un mondo un po’ fantasy, un po’ norreno/vichingo, la cui protagonista soffre di schizofrenia – realizzato con la collaborazione di dottori e medici che hanno infuso nel gioco la loro esperienza. Un viaggio originale e unico, che ora avrà un seguito: a fine arrivo arriva per le console Microsoft e, presumibilmente, anche per PC.

Sable Chiudiamo la “top 10” dei videogame che attendiamo con maggiore attenzione con un gioco “indie”: basta vedere il video qua sopra per capire come Sable si ispiri ai cartoni animati dello Studio Ghibli o alle tavole dell’autore di Graphic Novel Moebius. Siamo in un deserto alieno, su un mondo lontano, e dovremo esplorarlo su uno speeder a caccia di location da favola. Lo stile grafico è davvero unico: arriva nel 2020 per PC, Xbox One e PC.

Previous

Next