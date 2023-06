I 5 videogiochi più attesi in arrivo nei prossimi mesi

I trailer più interessanti dei videogame che arriveranno da settembre: ci aspetta un autunno di fuoco! Starfield Paolo Paglianti







Una volta c’era l’E3, ovvero la fiera più importante al momento nell’industry dei videogame. L’E3 ha purtroppo ufficialmente chiuso i battenti, ma non disperate: al suo posto c’è il Game Fest, che già da un paio di anni è diventato il punto di riferimento di publisher grandi e piccoli per promuovere i trailer e le anticipazioni dei giochi che arriveranno dopo l’estate e l’anno prossimo. Il Game Fest è “trasmesso” live dallo Youtuber di Los Angeles e dà il via a una serie di streaming che per circa una settimana vedono editori come Microsoft, PlayStation, Ubisoft mostrare in anteprima i titoli più attesi. Ecco i migliori trailer e i giochi più promettenti tra quelli svelati.

Starfield

Piattaforma: PC e Xbox (Game Pass)

Uscita: 6 settembre

Probabilmente, il gioco più atteso tra quelli in arrivo prima di Natale. Sviluppato in gran segreto nell’ultimo decennio da Bethesda (quella di “Skyrim” e di “Fallout”, per capirci), “Starfield” è un enorme gioco di ruolo in cui ci si può spostare liberamente per la galassia. Ogni pianeta e ogni satellite possono regalarci soprese ed emozioni: nel trailer si vede il protagonista visitare pianeti deserti, trovare basi abbandonate, ingaggiare furiose sparatorie con i predoni, esplorare lune abitate da alieni e via dicendo. Un po’ un “Red Dead Redemption 2” nello spazio, se le promesse verranno mantenute.

Marvel’s Spider-Man 2

Piattaforma: PS5

Uscita: 20 ottobre

Il nuovo “Spider-man” sta arrivando su PS5 e avrà un cast corale: ci troveremo l’Uomo-Ragno di Peter Parker e quello di Miles Morales, incontreremo Venom e Kraven e affronteremo i suoi Cacciatori. Il gioco, presentato durante lo State of Play di Sony e poi ripreso durante il Game Fest per annunciare la data esatta di uscita, è l’esclusiva più importante di Sony per la sua PS5 prevista per l’autunno.

Star Wars Outlaws

Piattaforme: PS5, Xbox e PC

Uscita: 2024

“Out of the blue”, come direbbero gli americani: all’improvviso, arriva l’annuncio a sorpresa che non ti aspetti. Ubisoft ha presentato un nuovo gioco a tema Guerre Stellari, in cui impersoneremo una simpatica canaglia, un contrabbandiere che ricorda un certo Ian Solo. Niente spade laser, ma molti combattimenti, momenti stealth in cui nascondersi nell’ombra, una tonnellata di missioni non sempre legali ed etiche e una miriade di mondi da esplorare. Arriverà (speriamo) l’anno prossimo, per tutte le piattaforme principali.

Clockwork Revolution

Piattaforme: Xbox e PC (Game Pass)

Uscita: 2024

Durante lo showcase di Xbox abbiamo visto parecchi trailer sfiziosissimi: il nuovo “Flight Simulator 2024”, il nuovo “Fable”, il nuovo “Forza Motorsport” (in arrivo peraltro prestissimo, il 10 ottobre). C’è stato spazio anche per annunci esclusivi, come questo “Clockwork Revolution”, uno sparatutto/gioco di ruolo alla “Bioshock” ambientato in una città retrò ma dotata di una tecnologia steampunk avanzatissima. Il tema centrale del gioco è dato dai viaggi nel tempo che permetteranno al giocatore di modificare passato e futuro. Il trailer è affascinante.

Assassin’s Creed Mirage

Piattaforme: Xbox, PlayStation e PC

Uscita: 12 ottobre

Un “Assassin’s Creed” che guarda al passato, alle radici del franchise. Dopo il roboante successo di “Odyssey” e “Valhalla”, il team francese è tornato sui propri passi con un gioco ambientato nel Medio Oriente, che ricorda le meccaniche originali: cercare l’obiettivo, nascondersi nell’ombra, seguirlo con un parkour tra i palazzi di Baghdad e poi piombare sulla vittima con la lama celata. Niente livelli di esperienza e un mondo intero da esplorare, ma un gioco più diretto. Ne sapremo di più questo ottobre.