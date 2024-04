I duelli tra samurai di “Rise of the Ronin”

Senza padrone, senza un clan, ma con una missione da seguire nel Giappone di fine XIX secolo Paolo Paglianti







Se vi siete appassionati alla serie TV “Shogun”, impazzirete per il videogame “Rise of the Ronin”! Sebbene siano ambientati a tre secoli di distanza, la storia e le tematiche del videogioco ricordano parecchio quelle della serie TV arrivata da qualche settimana su Disney+.

Nel videogame, in esclusiva su PlayStation 5, siamo dalle parti della fine del XIX secolo e gli emissari delle potenze europee e statunitense sono già da tempo sul territorio del Sol Levante. Come periodo, è quasi contemporaneo al film con Tom Cruise “L’ultimo Samurai”. Ci sono le armi da fuoco, ci sono le navi nere all’orizzonte dei porti nipponici e ci sono tanti, tantissimi duelli a colpi di katana!

Il trailer di Rise of the Ronin

In “Rise of the Ronin”, impersoneremo un samurai appartenente al clan delle “Lame velate”, una sorta di ordine segreto che interviene dall’ombra per favorire gli interessi dell’Imperatore e del Giappone, usualmente contro i clan che decidono di ribellarsi alleandosi magari con gli occidentali. Infatti, la prima missione che ci viene affidata è quella di salire di nascosto sulla nave americana appena arrivata e assassinare l’ammiraglio statunitense. Senza svelarvi troppo della trama, vi possiamo dire che dopo questa missione il nostro personaggio potrà decidere di muoversi liberamente per il Giappone di metà XIX secolo e sceglieremo noi con chi allearci – anche temporaneamente – tra le forze che si stanno muovendo per spingere il paese verso un isolazionismo esasperato oppure tra le braccia dell’Occidente, opponendosi o meno allo shogunato. Di fatto, diventeremo il Ronin del titolo, ovvero un samurai rinnegato e senza padrone che decide autonomamente il proprio cammino.

L’area di gioco è molto estesa e comprende tre enormi città e le campagne attorno a loro: Edo, Kyoto e Yokohama. Nelle prime due ore di gioco, metteremo le mani su un cavallo e potremo lanciarci al galoppo in ogni direzione. Spesso troveremo villaggi o fortezze in mano a banditi che potremo affrontare per riportare ordine e pace nell’area, oppure, molte location curiose e interessanti, come templi o villaggi in cui scopriremo dozzine di nuove missioni secondarie.

Il trailer sulla “storia” di Rise of the Ronin

Come avrete intuito, “Rise of the Ronin” ricorda molto giochi come "Assassin’s Creed" o, per rimanere in tema Sol Levante, l’eccellente “Ghost of Tsushima”, altra ex-esclusiva PS5 da poco approdata anche su PC. Girando per le lande giapponesi troveremo decine di missioni secondarie, che potremo affrontare a seconda di quanto vogliamo immergerci nel mondo di gioco. Tendenzialmente, ogni attività in “Rise of the Ronin” finisce con duelli e combattimenti e un numero ad almeno due cifre di avversari letteralmente affettati dalla nostra katana.

Se graficamente “Rise of the Ronin” non riesce ad arrivare alle vette di “Ghost of Tsushima”, eccelle però nei combattimenti. Come negli altri giochi del Team Ninja, il sistema di duelli è davvero avanzatissimo: non si può combattere premendo semplicemente i tasti a caso, ma serve prepararsi a una danza di parate, scivolate e affondi quasi come in una vera e propria arte. L’obiettivo è abbattere l’energia vitale dell’avversario, il “ki”, per poi attaccarlo quando è stremato e indifeso. Anche al livello più basso di difficoltà (che peraltro è una novità per il team di sviluppo, che solitamente non è così indulgente con il giocatore) i duelli sono comunque molto impegnativi ed è facilissimo lasciarci le penne.

Il trailer che mostra il sistema di combattimento del gioco

I momenti più intensi sono delle missioni “speciali”, in cui spesso sarete accompagnati da un alleato controllato dall’intelligenza artificiale o in co-op con un altro giocatore umano, e che ricordano – non a caso – le sezioni più iconiche e indimenticabili dei precedenti giochi di Team Ninja, come “Nioh”, “Ninja Gaiden” o “Wo Long: Fallen Dinasty”.

Se amate i combattimenti impegnativi e non vi spaventa dover imparare diversi stili di combattimento, non è molto complicato innamorarsi di “Rise of the Ronin”, nonostante non sia un gioco all’ultimo grido per quanto riguarda l’impatto visivo. Vi troverete velocemente invischiati in una ragnatela quasi medioevale di complotti, dove però si ha la netta sensazione che le proprie decisioni abbiano sempre un effetto tangibile sull’evoluzione della storia e del comportamento dei personaggi. E magari capiterà, come è successo a noi, di decidere di liberare un porto catturato dai samurai fuorilegge anche solo per coccolare uno dei gatti nascosti nella mappa - sembra porti fortuna!

“Rise of the Ronin” è disponibile solo per PlayStation 5, ed è tradotto nella nostra lingua. Per le tematiche affrontate e per il fatto che spesso farete letteralmente a pezzi gli avversari con katane e altre lame, il PEGI età consigliata è logicamente 18+.