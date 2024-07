I fantasmi dispettosi di “Luigi’s Mansion 2 HD”

Il fratello di Super Mario parte per una missione da vero Ghostbuster! Paolo Paglianti







Non dobbiamo vedercela con Donkey Kong e Bowser, ma con una marea di fastidiosi spettri che hanno conquistato cinque location. La colpa è della misteriosa Luna Scura e dei suoi pessimi influssi sui fantasmi. Il dottor Strambic decide quindi di schierare il suo migliore asso nella manica, Luigi. Il problema è che Luigi non è esattamente d’accordo, visto che dei fantasmi ha una fifa nera!

Il trailer di Luigi’s Mansion 2 HD

Continua la serie di remake di titoli Nintendo storici, rispolverati e riaddattati per la console Switch. Dopo I vari “Mario RPG” e “Paper Mario”, tocca ora a “Luigi’s Mansion” – classe 2013 e uscito originariamente per la console portatile 3DS.

Rispetto al titolo di dieci anni fa, Nintendo ha deciso di non toccare quasi nulla nel remake, a parte ovviamente la grafica che ora è in alta risoluzione e molto più fluida. Strambic praticamente costringerà Luigi a una serie di missioni lampo teletrasportandolo pixel per pixel in una delle cinque ambientazioni in balia degli ectoplasmi dispettosi. Grazie al mirabolante Poltergust 5000, un aspirapolvere in grado di acchiappare e imprigionare i fantasmi, Luigi dovrà ripulire ogni stanza dell’edificio dove viene spedito, e risolvere degli sfiziosi puzzle quasi sempre con l’aiuto del Poltergust. La capacità dei developer di Nintendo di inventarsi situazioni e meccaniche sempre nuove e originali partendo dall’aspirapolvere è davvero magica. C’è un oggetto apparentemente irraggiungibile, una cassaforte chiusa a chiave, una fessura sospetta sul muro? Non arrendetevi e indagate, la soluzione c’è sempre ma difficilmente è banale!

Come funziona il Poltergust 5000

Dove il gioco mostra gli anni è nella struttura delle missioni: invece di poter esplorare a fondo ogni location e liberarla dai fantasmi, “Luigi’s Mansion 2 HD” vi spedirà in rapide sortite che durano 10-15 minuti, con l’obiettivo di superare un certo numero di stanze, senza poter nemmeno salvare i progressi. Un sistema che ai tempi dell’uscita originale su console portatile 3DS aveva senso, perché permetteva di giocare in mobilità. Su Switch, che è anche una console “fissa”, funziona un po’ meno. Manca anche la possibilità di giocare in co-op, e in generale questo remake del secondo capitolo soffre un po’ il confronto con “Luigi’s Mansion 3”, che è uscito qualche anno fa e da molti punti di vista è più completo e moderno. Se però riuscirete a “sopportare” le limitazioni e i piccoli difetti strutturali dovuti all’età del gioco, vi potrete godere dei puzzle e delle situazioni impareggiabili.

“Luigi’s Mansion 2 HD” potete giocarlo solo su Switch di Nintendo, e ha un PEGI età consigliata 7+. Il gioco è in italiano.