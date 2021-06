I giochi Ubisoft in arrivo tra il 2021 e il 2022

Da Far Cry 6 al videogame di Avatar, ecco tutte le novità dei prossimi mesi Paolo Paglianti







La fiera di videogame più importante dell’anno, l’E3, anche quest’anno si tiene in formato digitale e virtuale a causa della pandemia. Questo non ha impedito a Ubisoft, uno dei più grandi publisher al mondo, di tenere la sua conferenza per annunciare i nuovi giochi in arrivo entro fine 2021 e 2022. E c’è anche un pezzetto d’Italia, visto che uno dei titoli di punta, Mario + Rabbids: Sparks of Hope è stato inventato e creato dal team di Ubisoft Milano. Arriva il tanto atteso Far Cry 6, ma nessun nuovo Assassin’s Creed, anche se ci saranno nuovi contenuti per Valhalla.

La conferenza Ubisoft