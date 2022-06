I migliori videogiochi per pc e console in arrivo nei prossimi mesi

10 titoli da tenere d'occhio in arrivo nei prossimi 12 mesi Paolo Paglianti







Per colpa del maledetto virus, anche quest’anno non è andato in scena l’E3, ovvero la fiera di videogiochi più importante dell’anno. Normalmente si svolge a inizio giugno ed è un punto focale per gli appassionati di videogame, dato che vengono presentati i titoli in arrivo nei prossimi mesi, le eventuali nuove console e in generale si prendono le misure dell’industria del gaming. Non poca cosa, considerando che negli ultimi anni, il fatturato dei videogiochi ha superato ampiamente quello di cinema e musica sommati.

Tuttavia, nonostante la fiera losangelesina non si sia svolta, molti publisher di videogame si sono dati appuntamento nelle scorse settimane per presentare i loro giochi, spesso con presentazioni all digital. Sony, Microsoft e molti altri hanno quindi mostrato i loro assi nella manica, in quello che potremmo definire il “non-E3 2022”. Ecco i migliori titoli da tenere d'occhio tra quelli presentati e che potremo provare con mano tra qualche mese.