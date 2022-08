I videogiochi dei prossimi mesi presentati al Gamescom 2022

Siamo stati alla fiera di videogiochi di Colonia, appena conclusasi: ecco i giochi che ci hanno colpito di più Paolo Paglianti







Dopo due anni e più di assenza causa Pandemia, torna la più importante fiera europea nel mondo dei videogame: con l’assenza prolungata dell’E3 losangelino, nel 2022 Gamescom si è dimostrato l’appuntamento più ricco e completo per gli appassionati di videogiochi. Nei padiglioni consumer e business della Koln Messe, il quartiere fieristico di Colonia, sono tornati non solo dozzine di stand faraonici, ma anche oltre 250.000 appassionati e operatori del settore che per cinque giorni hanno potuto incontrarsi e provare i videogiochi in arrivo nei prossimi mesi.

Grande assente Sony, che non aveva uno stand tutto suo: ovviamente la maggior parte dei giochi che abbiamo visto arriverà anche sulla console giapponese, ma ha stupito un po' non vedere il suo mega stand tra quelli di Microsoft, THQ e Sega. PS5 ha trovato comunque il modo di far parlare di sé perché durante Gamescom è arrivata la notizia infausta dell’aumento del prezzo al pubblico: entrambe le versioni di PS5 costeranno 50 euro in più.

Presenti invece molte aziende extra settore, da TikTok a Samsung, da Porsche a Lego: vederli fianco a fianco con i i publisher di giochi, testimonia l’enorme interesse destato dall’industry dei videogame, il cui fatturato da qualche anno supera abbondantemente cinema e musica sommate insieme.

Una "hall" della fiera era dedicata anche alle associazioni nazionali che promuovono lo sviluppo e la diffusione dei videogiochi, e non mancava l'italianissima Iidea.

Lo stand di Iidea, l’associazione di categoria italiana che promuove lo sviluppo dei videogame nel nostro Paese

Soprattutto, nei 10 padiglioni di Gamescom, c'erano videogame: dai progetti indipendenti creati magari da team di due o tre programmatori dell'area "Indie" alle mega produzioni di stampo hollywoodiano da milioni di euro, abbiamo visto centinaia di titoli. Ci ha colpito soprattutto vedere molti giochi "originali", con idee e setting nuovi, oltre ai soliti e attesi seguiti e nuovi capitoli. Vediamo quali sono i dieci giochi che ci hanno colpiti di più a Gamescom 2022, e che terremo d’occhio fino alla pubblicazione!