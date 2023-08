I videogiochi in arrivo nei prossimi mesi presentati al Gamescom 2023

I titoli che ci faranno divertire in autunno e in inverno Paolo Paglianti







230.000 metri quadrati, oltre 1.200 aziende e espositori da 63 nazioni diverse, 10 padiglioni per vivere la passione dei videogame, dal retrogaming ai cosplayer, dai giochi “indie” indipendenti ai titoloni con budget milionari.

Il Gamescom di Colonia ha dimostrato che una fiera di videogame è capace di attirare 320.000 appassionati e migliaia di professionisti, operatori del settore, media e influencer. Per cinque giorni, sono confluiti tutti nei padiglioni della Koelnmesse. Non mancava, come da tradizione, il padiglione italiano dell’associazione di categoria "Iidea", che ha aiutato oltre 20 sviluppatori del Belpaese ha portare i loro titoli a Gamescom.

Ecco i titoli visti a Gamescom che ci hanno colpito maggiormente. Giochi che arriveranno nelle prossime settimane o mesi, o magari nel 2024. Di sicuro, abbiamo visto che l’industria del gaming è in ottima salute e che i giochi per divertirsi nei prossimi tempi non mancheranno!

Call of Duty: Modern Warfare III

Partiamo con i classici: puntuale come ogni anno, il 10 novembre arriva il nuovo capitolo di “Call of Duty”, “Modern Warfare III”. Prosegue quindi il “filone” di remake dei titoli omonimi usciti a cavallo tra gli anni 2000 e inizio 2010, episodi tra i più amati del franchise. Sarà disponibile per Xbox, PlayStation e PC.

Alan Wake 2

Il detective dell’impossibile che abbiamo conosciuto nel 2012 torna con una nuova avventura ancora più oscura: Alan Wake dovrà affrontare un mondo oscuro che ricorda “Stranger Things”, mentre la seconda protagonista, un’agente dell’FBI, sarà impegnata in quello “reale”. Gli autori sono gli stessi di “Control” e di “Max Payne”, quindi siamo più che ottimisti e non vediamo l’ora di giocarlo. Arriva per PlayStation, Xbox e PC il 27 ottobre.

Little Nigthmares 3

Tornano i due fratellini che devono scappare da mostruosità oscure: i primi due capitoli ci sono piaciuti assai, e il trailer dell’annuncio di Gamescom 2023 lascia intravedere un tono ancora più horror e un ritmo ancora più incalzante. Arriverà nel 2024 per PC, Xbox,PlayStation e Switch.

Assassin’s Creed: Mirage

Definito come il “ritorno alle origini” per il franchise di “Assassin’s Creed”, “Mirage” sembra davvero mantenere quello che promette. Salutati i mondi aperti da gioco di ruolo di “Odyssey” e “Origins”, il nuovo capitolo è ambientato nella Baghdad di fine primo millennio e propone un gameplay vicino ai primi capitoli, con inseguimenti tra i tetti e i vicoli della città araba, fasi stealth e naturalmente combattimenti all’ultimo sangue. Il gioco arriva per PC, Xbox e PlayStation il 5 ottobre.

Killing Floor 3

Ancora horror ma con un taglio più sci-fi: il terzo capitolo della serie “Killing Floor” si è fatto vedere a colonia con un trailer che mostra poco del gioco (sarà uno sparatutto in prima persona) ma abbastanza della storia. Un mostruoso essere “aumentato” fugge da quello che sembra un laboratorio-fabbrica, e probabilmente dovremo risolvere la situazione con tanti caricatori di fucile d’assalto. Non c’è una data d’uscita, ma verosimilmente lo vedremo nel 2024 per Xbox, PlayStation e PC

Black Myth Wukong

Ispirato a un’epica cine di fine XVI secolo, “Black Myth Wukong” racconta dei viaggi dell’abilissimo scimmione omonimo che deve affrontare una valanga di nemici di ogni forma e stazza. Appartiene al genere dei “souls-like”, ovvero quei giochi in cui ogni combattimento è impegnativo oltre la media e bisogna imparare a schivare attacchi con precisione millimetrica. Arriverà l’anno prossimo, presumibilmente per tutte le principali piattaforme.

The Crew Motorfest

A metà strada tra “Forza Horizon” e “Test Drive”, “The Crew Motorfest” vi porterà dal 14 settembre su una meravigliosa isola hawaiana dove piloterete non solo una marea di quattroruote, ma anche moto, barche e persino aerei. Il modello di guida puramente arcade sarà alla portata di tutti e godibile anche solo con il joypad.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

A causa del disastroso lancio iniziale, che portò addirittura Sony a ritirare il gioco dal suo store digitale, abbiamo dovuto attendere quasi tre anni per questa espansione di “Cyberpunk 2077”. “Phantom Liberty” aggiunge un’enorme nuova area della città di “Cyberpunk 2077”, nuovi nemici e soprattutto un nuovo arco narrativo. Uscirà soltanto per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S il 26 settembre.