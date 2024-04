Il fascino maestoso e imperfetto di “Dragon’s Dogma 2”

Un’avventura fantasy epica in cui perdersi per 50 e più ore, a patto di perdonare qualche difetto Paolo Paglianti







A metà tra “Dungeons & Dragons” e “Il Trono di Spade”, l’avventura di “Dragon’s Dogma 2” è tra le più affascinanti che ci siano capitate di affrontare negli ultimi mesi. Si inizia vestendo gli stracci e le catene di un galeotto, costretto a spostare pesanti massi in una cava che, in realtà, è una prigione a cielo aperto. Tuttavia, la pena non durerà moltissimo: dopo pochi minuti dall’inizio del gioco, arriva una gigantesca medusa che inizia a seminare morte e distruzione nella miniera. Invece di scappare, l’eroe del gioco decide di affrontarla e dopo averla sconfitta, fuggirà dalla prigione sul dorso di un grifone. Niente male come inizio, vero?

Il primo “Dragon’s Dogma” è uscito una decina di anni fa: ottime idee e concept a tratti geniali, uniti a una mediocre realizzazione che lo ha condannato all’oblio tra decine di titoli fantasy magari meno ispirati, ma più inquadrati e giocabili. Tuttavia, la giapponese Capcom ha deciso di rispolverare questo franchise: sebbene il “due” nel titolo possa far pensare a un seguito, qui ci troviamo più dalle parti del reboot, con una reimmaginazione completa che mischia parti del gioco originale e altre inedite. Quindi, nessun problema se non avete completato il primo capitolo, potrete divertirvi senza perdervi quasi nulla. E se lo avete giocato, affronterete comunque un gioco essenzialmente diverso e decisamente più moderno e completo.

Dopo la vostra fuga, scoprirete che siete l’Arisen, una specie di messia che ha una connessione particolare con le creature più micidiali che si vedono da queste parti, i draghi. Tuttavia, altrettanto presto comprenderete che c’è almeno un altro pretendente che afferma di essere il vero Arisen, un usurpatore che ha cercato di farvi fuori e che dovrete smascherare al più presto.

“Dragon’s Dogma 2” ci è piaciuto e anche parecchio. Il primo elemento che ci ha colpito è l’idea molto originale delle “pedine”, dei personaggi controllati dal computer o dalla console che vi accompagneranno durante il vostro viaggio. Sono estremamente utili nei combattimenti: se avete deciso di impersonare un mago, un paio di pedine che sanno combattere in corpo a corpo sono perfette per tenere lontani i nemici mentre li bersagliate con devastanti fulmini magici o palle di fuoco. Se invece avete scelto come alter ego un guerriero, farvi accompagnare da un arciere che colpisce da lontano e un guaritore che cura le vostre ferite è l’idea migliore. Non solo: le pedine possono aiutarvi a trovare la strada per raggiungere più velocemente la destinazione, oppure indicarvi forzieri o location particolari mentre andate a spasso per il mondo di gioco. è anche molto spassoso sentirle punzecchiarsi tra loro mentre esplorate città e boschi.

Un altro aspetto assai peculiare è quanto in “Dragon’s Dogma 2” il mondo di gioco sembri “vivo”. Potrete scoprire che una certa strada è rimasta bloccata improvvisamente, oppure che un ponte è crollato. Addirittura, può scoppiare una pestilenza che può uccidere le vostre pedine più affezionate o personaggi fondamentali per proseguire le varie missioni. Dovrete quindi riuscire a “reagire” a questi avvenimenti, cercando di trovare una soluzione che spesso non è evidente a un primo sguardo. Gli intrighi di corte, i colpi di scena, i tradimenti contribuiscono a creare la sensazione di vivere in un’avventura che ha poco da invidiare alle puntate migliore de “Il Trono di Spade”.

A completare il quadro, le missioni sono realizzate con una cura estrema. Ci è capitato di dover entrare in una prigione, e abbiamo scoperto diverse strade alternative per farlo, compreso farci arrestare per parlare con il galeotto che dovevamo incontrare, oppure mascherarci da guardia per passare sotto il naso dei secondini. Quando abbiamo visitato sotterranei e grotte, abbiamo scoperto invariabilmente tesori molto preziosi negli angoli più remoti, premiando lo spirito di iniziativa e di intraprendenza. Infine, i combattimenti sono frequenti, rapidi e molto dinamici: affrontare il gioco in solitaria è praticamente assurdo, e quando avrete creato una squadra di tre-quattro avventurieri reclutando le “pedine” migliori, parteciperete a furiosi combattimenti dove ognuno fa la sua parte - la sensazione è molto simile a quella dei giochi online in cui ogni giocatore umano ha un personaggio specifico, e devono tutti coordinare gli sforzi. In “Dragon’s Dogma 2”, però, è quasi tutto offline e potrete giocare da soli, con i vostri ritmi - anche se è possibile scambiare online le pedine con gli altri gamer.

Tutto perfetto? Purtroppo, no. Giocando, è facile notare imperfezioni di questo videogame. Per esempio, abbiamo trovato particolarmente punitivo il sistema di salvataggio. Il gioco salva automaticamente quando dormite in una locanda e poi in punti apparentemente casuali di sotterranei e selve oscure. Capita spesso di avere la peggio in un combattimento e lasciarci le penne: ricaricando dall’unico salvataggio automatico, succede frequentemente di ritrovarsi in situazioni spinose, magari già molto vicini ai nemici e quindi di finire immediatamente nei guai. L’alternativa è ricaricare dal salvataggio dell’ultima locanda, perdendo magari due-tre ore di progressi.

Inoltre, il mondo di gioco è vastissimo (e ciò ci fa felici, sia chiaro), ma non si può viaggiare velocemente a dorso di cavalli o altre monte. I viaggi istantanei sono gestiti con dei cristalli che sono molto rari, come le pietre che permettono di resuscitare i morti (voi stessi durante un combattimento, o le pedine o i personaggi più importanti).

È possibile acquistare con euro sonanti pietre per il teletrasporto o per riportare in vita qualcuno, ma troviamo sia quantomeno fastidioso che esista la possibilità di spendere soldi veri in aggiunta al costo iniziale del gioco per prendere delle scorciatoie.

“Dragon’s Dogma 2” non è un gioco perfetto, ma di sicuro è molto, molto affascinante. Non prendetelo alla leggera, per giocarci qualche ora alla settimana: è un mondo in cui immergersi completamente, da esplorare in ogni suo angolo, seguendo dialoghi anche non banali e veloci per capire cosa sta succedendo, consci che non si può “ricaricare” dopo una scelta sbagliata, ma che dovrete essere sempre pronti a pagare le conseguenze di una decisione azzardata. Se riuscirete a chiudere un occhio sui difetti, e cercate un gioco piuttosto impegnativo, “Dragon’s Dogma 2” sarà un’avventura indimenticabile, anche se a volte un po’ frustrante.

“Dragon’s Dogma 2” è disponibile per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S; è tradotto nella nostra lingua e ha un PEGI età consigliata 18+.