Il futuro dei videogiochi in “The Matrix Awakens”

Paolo Paglianti







"The Matrix Awakens" nasce un po’ per celebrare il nuovo film di Matrix in uscita il primo gennaio 2022, ma soprattutto per dimostrare quanto siano potenti le nuove console PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Non è un gioco vero e proprio, ma una demo interrattiva disponibile per le ammiraglie Sony e Microsoft.

Innanzitutto, dove si trova e come si scarica: basta accendere la vostra console, PS5 o Xbox Series X|S, e andare nello store di riferimento. Troverete il demo "The Matrix Awakens", che è totalmente gratuito. È stato realizzato da Epic Games, la software house che ha progettato il motore grafico Unreal Engine, già utilizzato da moltissime aziende nel mondo dei videogiochi per realizzare i loro titoli in 3D come, per esempio, "Gears of War", "Star Wars - Jedi: Fallen Order", "Borderlands", così come il conosciutissimo e giocatissimo "Fortnite", realizzato proprio da Epic.

La nuova versione di Unreal promette meraviglie: per dimostrarlo, Epic ha realizzato questa demo che ha dell’incredibile. Se non potete scaricarla su console, guardate il video qui sopra e vi renderete conto che non stiamo esagerando. La demo inizia con una introduzione di Neo su cosa sia la realtà e, soprattutto, quanto i videogiochi siano vicini al mondo del cinema. Dopodiché, ci ritroviamo in un’auto con Trinity, dribblando tra agenti in doppiopetto che ci sparano addosso e cercano di speronarci. La demo diventa quindi interattiva, perché nei panni di un terzo, nuovo, membro della ribellione contro le macchine e la IA di Matrix, possiamo sparare agli inseguitori. Dopo esplosioni e scene ad alto contenuto di adrenalina, però, arriva la vera sorpresa: quello che abbiamo visto finora non è un filmato in computer graphic, ma un mondo interattivo vero e proprio, una città come quelle di GTA o Far Cry in cui possiamo girare liberamente, completamente realizzata in 3D e renderizzata in tempo reale.

E che 3D: la grafica è fotorealistica, sembra di giocare in un film. Ovviamente, essendo una demo, non c’è molto da fare: possiamo girare per le strade della metropoli, salire su una delle auto e guidare per i suoi incroci, schiantarci contro altre macchine o investire pedoni (che spariscono, siamo dentro Matrix dopotutto), oppure librarci in volo come Neo, per osservare la città dall’alto e sorvolare grattacieli e autostrade. Una dimostrazione, una demo appunto, di quello che possiamo aspettarci dai videogiochi del prossimo futuro, sulle console che abbiamo ora in casa. Ne vedremo delle belle, questo è sicuro!

La prima demo di Unreal 5