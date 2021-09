Il giorno infinito di “Deathloop”

Deathloop fa di tutto per ingannare e confondere il giocatore: fa parte del suo fascino, e non vogliamo rovinarvi la sorpresa di capire, poco per volta, tutto quello che sta succedendo sull’isola. Vi racconteremo solo quello che scoprirete durante il “tutorial” iniziale che spiega le regole del gioco. Se vi sembrerà tutto strano e peculiare, è proprio perché è lo spirito del videogame e della sua bizzarra quanto coinvolgente ambientazione.

Sull’isola di Blackreef è in corso un esperimento che fa invidia a quelli di Lost: un gruppo di scienziati è riuscito a creare un loop temporale che fa ripetere all’infinito la stessa giornata. Un “trucco” per guadagnare l’immortalità, in pratica, anche perché se qualcuno ci lascia le penne, ricomincia comunque la giornata da vivo al loop successivo. Il giocatore è Colt, l’ex-responsabile della sicurezza che per qualche motivo, all’inizio del gioco ignoto, ha deciso che vuole interrompere il loop e tornare alla vita “normale” in cui i giorni procedono come al solito. Per riuscire a spezzare il loop, Colt sa che deve uccidere in una sola giornata gli altri sette Visionari – gli ideatori del progetto insieme a Colt – prima quindi che si compia il reset del ciclo. Visto che Colt non si ricorda nulla, all’inizio del gioco (proprio come voi), il primo passo è capire cosa sta succedendo su Blackreef.