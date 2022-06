Il nuovo PlayStation Plus è arrivato anche in Italia, ecco come funziona

Microsoft con il suo Game Pass, Apple con Arcade, Electronica Arts con EAPlay e Ubisoft con U+: i videogiochi stanno da tempo seguendo l'esempio delle piattaforme di streaming, con abbonamenti flat "all you can play" che propongono centinaia di titoli da giocare senza spendere un centesimo extra a fronte di un costo mensile fisso. Anche Sony lancia, in questi giorni, il suo nuovo servizio che sostituisce gli abbonamenti precedenti, PS Plus con i suoi tre diversi livelli è ora disponibile anche in Italia.

Come funziona: i tre livelli di PS Plus

Essential

PS Plus è diviso in tre livelli: si parte da Essential, che offre la possibilità di giocare online, di salvare i progressi nei giochi sul cloude di accedere alla Plus Collection (una serie di giochi classici di Sony). Inoltre, permette di scaricare i "Giochi Mensili", dei giochi gratis "regalati" ai possessori di PS Plus ogni mese (questo mese, per esempio, trovate God of War, Naruto to Bortuto e Nickelodeon All-Star Brawl). Questi giochi saranno disponibili sul vostro catalogo finché avrete un abbonamento PS Plus attivo. È l'entry level, praticamente d'obbligo se volete giocare in multiplayer, cosa altrimenti impossibile a parte quello dei giochi free (come per esempio Fortnite). Costa 8,99 euro al mese (59,99 euro all'anno).

Extra

Il secondo livello si chiama Extra e aggiunge all'Essential il Catalogo giochi. Centinaia di titoli del passato più o meno recente che potete scaricare o giocare in streaming - qui trovate l'elenco completo. I titoli non sono nuovissimi e non includono i giochi Sony al day one, come succede invece su Game Pass di Xbox che garantisce l'accesso immediato ai giochi esclusivi di Microsoft come Halo o Forza. Ci sono veramente tantissimi giochi, e arriveranno alcune "primizie" al day di pubblicazione come Stray, uno dei giochi che non vediamo l'ora di giocare. Essential costa 13,99 euro al mese, 99,99 euro all'anno.

Premium

Il terzo livello è Premium, e aggiunge il catalogo dei classici (una serie di giochi del passato di PS1, PS2, PS3, e persino PSP - trovate l'elenco qui) e la possibilità di poter giocare in streaming una parte dei classici e dei giochi inclusi in Extra. Inoltre, l'abbonamento Premium permette di scaricare le versioni di prova di alcuni giochi: per ora sono solo una quindicina, ma la lista include pezzi da "90" come Horizon Forbidden West, Cyberpunk 2077 e Hot Wheels Unleashed. Costa 16,90 euro al mese, 119,99 euro all'anno.

Chi ha sottoscritto un abbonamento del "vecchio" PlayStation Plus, si ritroverà con gli stessi mesi già pagati ma con il servizio "nuovo" PlayStation Plus Essential; chi invece ha attivo un abbonamento PS Now, vedrà trasferiti i mesi mancanti nel "nuovo" PS Plus Premium.