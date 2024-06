Il viaggio bidimensionale di “Paper Mario: Il Portale Millenario”

Anche se è una sagoma di carta, Mario ci fa vivere un’altra avventura indimenticabile Paolo Paglianti







Con tutta probabilità, gli appassionati Nintendo stanno vivendo l’ultima, grandiosa stagione della console Switch. Sebbene la notizia non sia ancora sicura al 100%, è quasi scontato che entro Natale 2024 la grande N annuncerà la Switch 2, la nuova generazione di console più potente e performante. Non è quindi un caso che Nintendo stia pubblicando a ripetizione remake di gloriosi titoli usciti all’incirca due decadi fa: non sono titoli che “spingono” particolarmente sulla grafica (per quelli, ci sarà la nuova console l’anno prossimo), ma dotati di solide e collaudatissime fondamenta, su cui Nintendo costruisce nuove edizioni molto sfiziose. È stato il caso dei recenti “Mario RPG”, o “Mario Vs Donkey Kong” e “Principessa Peach”. Ora è il turno di “Paper Mario: Il Portale Millenario”, il gioco in cui l’idraulico più famoso dei videogame è un bidimensionale ritaglio di carta.

Il trailer di Paper Mario: Il Portale Millenario

A dire il vero, tutto il mondo di gioco è di carta, in “Paper Mario”. Non c’è bisogno di una spiegazione, è così e tanto ci basta, sia nell’edizione originale del 2000 come in questo magnifico “remake” appena pubblicato per Switch. Il nostro viaggio parte da Fannullopoli, che come suggerisce la toponomastica è una città in cui gli abitanti non sono particolarmente attivi: la Principessa Peach è passata da queste parti sulle tracce di un favoloso quanto perduto tesoro, e come al solito si è messa nei guai. Toccherà al bidimensionale Mario ritrovarla e salvarla dalle grinfie dei suoi rapitori.

“Paper Mario” è un videogame ibrido che combina elementi da gioco di ruolo (molto simili al recente “Mario RPG”) a un’esplorazione da gioco di piattaforme. Mentre in “Mario RPG” giravamo per una mappa piena di location, qua il mondo è rappresentato da livelli bidimensionali da attraversare in modo simile a giochi come il recente “Prince of Persia”, con tantissimi segreti nascosti dietro a alberi di cartone o cespugli ritagliati. I gamer definiscono questi giochi “Metroidvania”, dall’unione dei due titoli che hanno creato questo sottogenere, e in cui è praticamente essenziale prevedere di tornare sui propri passi per scoprire nuovi passaggi.

Gli altri recenti "remake" di Mario e soci

Nel caso di “Paper Mario”, non sono solo nuovi oggetti, ma soprattutto compagni di viaggio che aprono letteralmente nuove strade. Mario infatti non affronterà questo viaggio da solo, ma troverà nuovi e vecchi amici che si uniranno alla sua bidimensionale impresa. Alcuni di questi personaggi potranno aiutarlo per l’appunto a trovare nuove strade – senza spoilerare troppo, ci sono compagni che possono “ritagliare” il fondale di cartone, per esempio, o altri che possono demolirlo in alcune sue parti. Scegliere quale personaggio accompagna attivamente Mario è immediato, e il segreto di una buona esplorazione è proprio capire chi avere al proprio fianco in ogni momento e per ogni “puzzle” che incontreremo.

Come funziona Paper Mario: combattimento e esplorazione

I compagni sono poi particolarmente importanti per i combattimenti, che sono assai frequenti. Ogni volta che Mario incontra un avversario, appare dal nulla un palco su cui va in scena la battaglia a turni, come una partita a scacchi. A sinistra ci sono Mario e il suo compagno, a destra i nemici: dovrete scegliere l’attacco migliore per atterrare gli avversari, e al tempo stesso difendervi dalla loro aggressione. Mario per esempio può saltare in testa agli avversari o prenderli a martellate: alcuni nemici hanno un elmetto appuntito, e quindi scoprirete che saltargli sul capo non è consigliabile, ed è molto meglio rifilare loro una bella martellata. Ogni attacco e difesa possono essere perfezionati premendo tasti e levette al momento giusto, e questo rende gli scontri assai dinamici e molto meno “ingessati” di tanti altri giochi di ruolo “alla giapponese” simili.

Le trenta ore di “Paper Mario: Il Portale Millenario” voleranno rapidamente per gli appassionati sia del baffuto idraulico sia dei giochi di ruolo di questo tipo – essenziali, veloci e pieni di segreti. L’unico motivo per stare lontani dal gioco è un’allergia acuta per i combattimenti a turni (tipici dei classici “Final Fantasy”). Quello che poi rende unico “Paper Mario” è la vena di ironia che scorre in ogni suo angolo: non solo nei dialoghi con i personaggi sparsi per il gioco o nei compagni di viaggio, ma anche nell’avventura stessa. Per esempio, incontrando un boss-statua nella prima mezz’ora di viaggio, invece di combatterlo avremo la sorpresa di dover rispondere a delle sue domande tipo quiz della domenica sera. Speriamo ci perdonerete questo piccolo spoiler, ma lo abbiamo svelato per farvi comprendere lo spirito di questo gioco!

“Paper Mario: Il Portale Millenario” è disponibile solo su Switch, ed è totalmente tradotto nella nostra lingua. Il gioco è per tutti, con un rating età PEGI di 3+.