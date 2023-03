Il villaggio dannato di “Resident Evil 4”

Un remake che mette d’accordo veterani del franchise e nuovi giocatori Paolo Paglianti







Se “Resident Evil 4” fosse un film, sarebbe un b-movie horror perfetto, di quelli dove quando spari a un contadino posseduto dal morbo malvagio, gli esplode la testa e appaiono tentacoli che cercano di afferrarti, oppure apri una cancellata e ti trovi di fronte un tizio alto due metri armato con una motosega. Invece, è semplicemente uno dei videogame che hanno fatto la storia del genere survival horror, quei giochi in cui devi prima di tutto pensare a sopravvivere ai mostri, alle trappole, alle sorprese da scare jump che costantemente vivacizzano l’avventura. Certo, si spara e si combatte, si esplora, ma soprattutto bisogna capire come portare a casa la pelle, circondati da mostri di ogni tipo.

Il trailer

L’originale “Resident Evil 4” è uscito nel 2005, quasi venti anni fa, per il Nintendo Game Cube. Sebbene non sia stato un clamoroso successo di vendite, ha gettato le basi per i titoli horror usciti successivamente (tra cui quel “Dead Space” che tanto abbiamo apprezzato, e di cui è uscito un remake pochi mesi fa). Veterani del classico del 2005 e nuovi giocatori potranno ora godersi il remake di “Resident Evil 4” sulle console più recenti e su pc, in una forma davvero smagliante e visivamente di prim’ordine.

Dove siamo finiti? La trama di “Resident Evil 4” è totalmente assurda e sopra le righe: Leon, l’agente che abbiamo conosciuto nei primi “Resident Evil” ambientati negli USA e che ha affrontato il malefico virus inventato dalla Umbrella Corporation, viene spedito in un paesino nell’entroterra spagnolo dove una setta di contadini fuori di testa ha rapito la figlia del Presidente degli States. Non appena arriva al villaggio incriminato, Leon scopre che i contadini sono effettivamente usciti di senno, ma c’è qualcosa di strano, sovrannaturale e malefico che li controlla dall’ombra. Inizia così l’avventura ispanica di “Resident Evil 4”, in cui dovremo affrontare orde di nemici umani (magari folli, ma più “intelligenti” dei soliti zombi) e altre mostruosità.

“Resident Evil 4” è un gioco in cui saremo spinti a esplorare ogni angolo della mappa per accalappiarci le scarsissime risorse disponibili: saremo sempre a corto di proiettili, e spesso dovremo scegliere vie alternative, come il rischiosissimo combattimento corpo a corpo con il coltello o la fuga, specie quando incontreremo orde di nemici. A livello “normale”, il gioco è un survival horror impegnativo, quasi punitivo, dove ogni proiettile deve andare a segno e in cui è estremamente facile lasciarci le penne. Ogni volta che affronteremo una nuova area, entreremo nelle stanze inesplorate con la stretta allo stomaco tipica degli horror, aspettandoci sempre il peggio. Come finire catturati e senza armi, appesi come dei salami alla mercé degli invasati locali: tutti gli ingredienti di un b-movie horror coi fiocchi, ma traslati in un videogioco coinvolgente, che non vorrete mollare fino alla sequenza finale. L’esplorazione è molto stuzzicante, anche perché in questo remake è quasi sempre possibile tornare sui propri passi per trovare tesori nascosti o sbloccare forzieri prima inaccessibili. Inoltre, il misterioso quanto utilissimo mercante che appare con il suo prezioso negozietto un po’ ovunque ci affiderà delle missioni speciali spingendoci a esplorare ancora più a fondo la mappa di gioco.

Gli scontri e le sparatorie sono praticamente continui, ma con un po’ di tattica si possono risolvere in modo intelligente: per esempio, se troviamo il villico che lancia candelotti di dinamite, possiamo colpire la tnt mentre è ancora nella sua mano e risolvere il problema alla radice con un solo colpo. Oppure, se scorgiamo un nemico che ci dà le spalle, possiamo farlo fuori silenziosamente con una singola pugnalata. Se poi il gioco è troppo difficile, possiamo sempre passare alla modalità “assistita”, in cui i nemici sono meno coriacei e a quel punto “Resident Evil 4” diventa quasi uno sparatutto alla “Call of Duty”.

Il nuovo “Resident Evil 4” è realizzato in modo magnifico: è un vero remake, che prende gli ingredienti di successo dell’originale e svecchia le formule e i meccanismi superati. Il sistema di controllo è più veloce, sono stati eliminati quasi tutti i fastidiosi “quick time event” (quelle parti di gioco dove dobbiamo premere una sequenza di tasti per liberarci da un nemico o superare una fase particolarmente ardua) e la storia è stata ricostruita eliminando le battute e le parti più assurde. Il risultato è un gioco che sarà apprezzato sia dai veterani, sia da chi lo affronta per la prima volta. Strutturalmente e come esperienza di gioco, è molto simile al più recente “Resident Evil Village”, se lo avete provato.

“Resident Evil 4” è disponbile per Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4 e 5, e per PC. Ha un PEGI età consigliata 18+ ed è totalmente tradotto in italiano, dialoghi inclusi. Sugli store digitali, trovate un demo gratuito per provare la prima parte del primo capitolo, e capire se è il gioco che fa per voi.