In “Animal Crossing: New Horizons” colonizzerete un’isola tutta vostra

Descrivere Animal Crossing non è semplicissimo : il rischio è che chi legge potrebbe pensare che si tratti di un gioco stupido o dedicato solo ai bambini. Niente di più sbagliato, fidatevi. Immaginate un’isola tutta vostra che potrete forgiare come vorrete. Qua il tempo scorre come nel mondo reale: se giocate di sera, vedrete l’isola avvolta dalle tenebre, mentre ogni mattina il “patron” dell’insediamento annuncerà le novità della giornata. Appena arrivati sull’isola, avrete a vostra disposizione una tenda e un piccolo bonus di benvenuto – che include una brandina e una radio. Il resto dovrete costruirvelo da voi, letteralmente.

I primi giorni

Nelle prime ore di gioco, i ritmi saranno molto blandi: vi costruirete la canna per pescare e un retino per gli insetti, e girerete per il primo pezzettino dell’isola a caccia di farfalle e pesci. Sugli alberi troverete dei frutti – la nostra isola era ricchissima di pere! - e sulla spiaggia troverete conchiglie e, con un po’ di fortuna, delle bottiglie lanciate in mare da qualche lontano benefattore che spesso contengono i progetti per nuovi oggetti – tavoli, panche per il fitness, motivi per i tappeti.

Il primo passo è pagare il vostro viaggio, utilizzando una delle due “monete” dell’isola: in Animal Crossing non si usano Euro veri, ma si guadagnano delle “Miglia” completando degli obiettivi. Catturare 10 pesci, acchiappare 10 farfalle, costruire tre oggetti per la casa. Una volta che avrete pagato il vostro viaggio (ci metterete circa due-tre ore), la tenda si trasformerà in casa e inizierà il vero divertimento. Riuscirete a costruire nuovi oggetti, come la pala o l’ascia, che vi serviranno per modificare a vostro piacimento l’isola, modificando non solo l’aspetto (con strade o giardinetti, per esempio) ma anche deviando i corsi d’acqua o creando addirittura cascate.