In “Star Wars Jedi: Survivor, la Forza scorre ancora più forte

Come Fallen Order, ma meglio. Siamo sempre in quell’oscuro periodo in cui l’Impero ha detronizzato la Repubblica e domina la galassia lontana lontana Paolo Paglianti







Migliorare un gioco eccellente non è un’impresa semplice e scontata, ma i developer di “Star Wars Jedi: Survivor” hanno fatto davvero centro. A quattro anni dal precedente “Fallen Order” che, per inciso, ci era piaciuto davvero tanto, tornano con le nuove avventure del Jedi Cal Kestis. Squadra che vince non si cambia: gli ingredienti che ci avevano convinto nel 2019 al lancio di “Fallen Order” ci sono tutti, con l’aggiunta di qualche novità particolarmente sfiziosa e una trama che prende una direzione originale.

Dove eravamo rimasti

“Survivor” inizia qualche tempo dopo gli avvenimenti di “Fallen Order”. Siamo sempre tra “Episodio III” e “Episodio IV”, in quell’oscuro periodo in cui l’Impero ha detronizzato la Repubblica e domina la galassia lontana lontana con un violento e spietato pugno di ferro. Per intenderci, “Star Wars Jedi” si svolge quasi in contemporanea con le serie tv “Andor” e “Obi-Wan”. Proprio come il futuro maestro di Luke Skywalker, Cal Kestis è uno dei pochissimi Jedi sfuggiti all’Ordine 66 e al massacro voluto dall’Imperatore di tutti gli esseri affini alla Forza.

“Survivor” va dritto all’azione già dalla prima scena: come “tutorial” dovrete schizzare tra i tetti di Coruscant, il pianeta-capitale dell’Impero, per raggiungere un Senatore corrotto. Un’ottima occasione per ripassare i controlli del gioco che, come il suo predecessore, propone un misto di esplorazione parkour e una valanga di combattimenti. Cal Kestis fin dall’inizio di “Survivor” può sfruttare le abilità imparate in “Fallen Order”, quindi correrà sulle pareti verticali e doppio-salterà ovunque. Proprio su Coruscant arriva il primo “upgrade” sotto forma di un rampino che permetterà al Jedi di agganciarsi alla “Spider-man” in punti specifici, per rendere ancora più veloci e folli le sue corse tra i livelli del gioco. E non sarà l’ultima novità: per tutta l’avventura continueranno ad arrivare dei miglioramenti delle sue abilità che consentiranno di attraversare barriere speciali o di saltare ancora più lontano, per esempio.

Il trailer

Uno degli aspetti più convincenti di questa saga è proprio nella possibilità di aggiungere poteri nuovi durante l’avventura e tornare sui propri passi, nei livelli già visitati in precedenza e scoprire qualcosa di nuovo in quei punti della mappa prima inaccessibili. Le novità includono anche dei miglioramenti: proprio la mappa appena citata ora è molto più leggibile rispetto a quella oggettivamente un po’ troppo oscura e intricata del primo episodio. Un'innovazione che apprezzerete molto sui pianeti più vasti, in cui sarà ora più facile capire dove andare e quali zone siano ancora inesplorate. Rispetto a “Fallen Order”, in “Survivor” troverete due pianeti con una mappa esplorabile assai estesa, più qualche altro pianetino con livelli decisamente più contenuti, pensati solo per la missione che si svolge da quelle parti. Nel caso dei due pianeti più grossi, in particolare di Koboh, non si può parlare di un vero e proprio “mondo aperto” da esplorare in ogni angolo (come succede in giochi come “Assassin’s Creed” o “Horizon Forbbiden West”), ma comunque c’è da viaggiare parecchio, anche a dorso di cavalcature aliene.

Naturalmente, oltre all’esplorazione, c’è da combattere. L’Impero è all’apice della sua potenza e troverete gli Stormtrooper in quasi ogni location che visiterete, accompagnati da camminatori AT-ST, i nuovi droidi da battaglia KX (visti in “Andor” e “Rogue One”) guidati dai malefici inquisitori imperiali a caccia di Jedi. Non solo: la trama di “Survivor” vi porterà a scontrarvi con una terza fazione, quella dei Predoni, che ha recuperato la tecnologia dei Separatisti e può schierare una forza altrettanto minacciosa di droidi. Per fortuna, Cal Kestis ormai è un Jedi provetto e potrà far fuori tonnellate di nemici senza grossi problemi, scegliendo lo stile delle sue spade laser: lama singola, doppia (alla Darth Maul), due spade laser, a guardia incrociata (come Kylo Ren), o un inedita coppia blaster e spada laser. Ogni stile ha naturalmente dei punti di forza – maggior potenza o velocità – e si adatta a situazioni diverse. Toccherà a voi scegliere quale usare e migliorare con i punti “esperienza”, sbloccando attacchi più devastanti o combinazioni letali.

Lo Story trailer (guardatelo se non temete spoiler!)

“Star Wars Jedi: Survivor” è il seguito ideale di “Fallen Order”: prosegue esattamente per la stessa strada, aggiungendo qualche gradita novità e qualche miglioramento assai benvenuto. La trama, su cui non ci siamo soffermati volutamente, svia dal classico confronto con l’Impero e si concentra su storie antiche che, come sappiamo dalle ultime rivelazioni di Disney, saranno uno dei focus dei prossimi film e serie tv: il periodo dell’Alta Repubblica che conosceremo presto meglio con la serie “The Acolyte”.

“Survivor” è disponibile per PC, PS5 e Xbox Series X. È totalmente tradotto in italiano, e ha un PEGI età consigliata 12+.