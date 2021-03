“It Takes Two”, un’avventura per due

Non è un gioco banale, anzi. Fin dal tutorial, che prende praticamente tutto il primo livello, il viaggio di It Takes Two è abbastanza impegnativo. Ci sono parecchi enigmi da risolvere, dove dovrete capire cosa fare e dove andare. Niente che una rapida occhiata su Youtube non risolva, guardando le tante “soluzioni” in Rete, ma se vorrete completarlo senza aiuti è una sfida non impossibile ma di buon livello. La caratteristica eccezionale di It Takes Two è che non è mai uguale a sé stesso. Ogni situazione propone qualche variazione sul tema: per esempio, in uno dei primi livelli, uno dei due protagonisti troverà dei chiodi, che potrà lanciare con una precisione da far invidia a Robin Hood; l’altro troverà la testa di un martello, e potrà usarlo per dondolarsi sui chiodi lanciati dal partner. Una serie di puzzle proporranno delle variazioni sul tema, e quando avrete capito bene come funziona vi ritroverete davanti a una parete da scalare. Il papà deve lanciare i chiodi e poi “richiamarli” indietro per lanciarli di nuovo senza sosta, e la mamma deve lanciarsi da un chiodo all’altro per scalarla, non appena il chiodo successivo viene piantato. Finito il livello, chiodi e martello spariscono e vengono rimpiazzati da una nuova meccanica di gioco: liane per saltare, tubi su cui lanciarsi in equilibrio come skater, tubi dell'aria calda da direzionare. Addirittura in un livello sarete armati con una spara linfa e un fucile che la incendia: da soli non potete fare nulla, dovrete sempre combinare le munizioni tra loro.