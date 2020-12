“Just Dance” e “Let’s Sing It”, per giocare con la musica e con i vostri amici

Just Dance 2021

Se vi chiedete come poter ballare davanti alla console, Just Dance è la risposta da almeno un decennio. Il puiblisher francese Ubisoft fa uscire un nuovo Just Dance ogni anno poco prima di Natale, e ogni capitolo è un po’ più raffinato e completo del precedente. In Just Dance 2021 c’è la modalità “Sweat”, pensata per ballare e bruciare calorie, e quella Coop per collaborare con gli amici per un punteggio sempre più alto. Per giocare, basta abbinare il proprio cellulare dopo aver scaricato la App Just Dance Controller (gratuita): la console riconosce molto velocemente e senza intoppi lo smartphone di ogni giocatore, e siete pronti – fino a sei davanti alla console, uno contro l’altro o insieme per balletti e coreografie anche molto elaborate. I ballerini virtuali vi guideranno nelle “mosse”, mentre l’indicatore inferiore mostrerà esattamente la posizione di braccia e gambe.

In Just Dance 2021 troverete oltre quaranta brani tra i più recenti (otto dei quali pensati per i bambini), ma grazie a Just Dance Unlimited potrete accedere a una libreria di 600 brani, pagando un abbonamento mensile di circa 4 euro. Il primo mese di Unlimited è incluso nell’acquisto del gioco.

Just Dance 2021 è disponibile per Xbox One/Series X/S, PlayStation 4/5, Stadia e Nintendo Switch.